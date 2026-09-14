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Due giovani pregiudicati sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso nel centro di Brescia. I due, entrambi residenti in Emilia Romagna, sono stati fermati dopo aver aggredito e derubato almeno due persone. Il provvedimento è stato disposto dal Questore, che ha emesso per entrambi il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune per 4 anni.

Operazione della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due giovani, un 22enne e un 18enne, è avvenuto nei giorni scorsi durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia sono stati avvicinati da una persona che ha denunciato di essere stata picchiata e rapinata da due ragazzi, fuggiti subito dopo in direzione di Piazzale della Repubblica.

L’inseguimento e il fermo dei sospetti

Ricevuta la segnalazione, tutte le pattuglie presenti in zona sono state allertate e hanno iniziato la ricerca dei responsabili. Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, i poliziotti sono riusciti a individuare i due sospetti. Alla vista degli agenti, i giovani hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati in via Solferino dopo un breve inseguimento e con una certa difficoltà, vista la resistenza opposta.

Perquisizione e sequestro: refurtiva e coltello

Durante la perquisizione personale, il 22enne è stato trovato in possesso della refurtiva sottratta alla prima vittima. Il complice, invece, aveva con sé un coltello a serramanico, che è stato immediatamente sequestrato dagli agenti.

Una seconda vittima e nuovi dettagli

Mentre erano ancora in corso le attività di polizia, una seconda persona si è avvicinata agli agenti, riferendo di essere stata anch’essa aggredita da due individui. La vittima ha riconosciuto senza esitazione i due fermati, anche tramite individuazione fotografica. Secondo il suo racconto, i due giovani le avevano proposto l’acquisto di sostanza stupefacente e, di fronte al rifiuto, avevano reagito con violenza, sottraendole lo zaino con documenti personali e altri oggetti di valore modesto.

Arresto e provvedimenti successivi

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria e sulla base degli elementi raccolti, i due sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e messi a disposizione della Procura della Repubblica. Entrambi risultano avere numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.

Misure di prevenzione: foglio di via e divieto di ritorno

Alla luce della gravità dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto per entrambi la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, in conformità con il Codice delle Leggi Antimafia. Ai due giovani è stato imposto il divieto di ritorno nel comune di Brescia per i prossimi 4 anni. In caso di violazione del provvedimento, rischiano una condanna fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 Euro.

IPA