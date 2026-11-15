Proposta di matrimonio a sorpresa al concerto di Marco Masini. Il cantante scende dal palco e si commuove

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L’ultimo concerto del tour nei palazzetti di Marco Masini si è interrotto improvvisamente, ma per un buon motivo. Il cantautore è sceso dal palco per lasciare spazio alla romantica proposta di matrimonio di uno spettatore. Lei ha detto sì e Masini ha affettuosamente dato la propria benedizione ai futuri sposi.

La proposta di matrimonio tra gli spalti

Un fuori programma ha interrotto il concerto di Marco Masini di venerdì 13 novembre 2026, al Palazzo dello Sport di Roma. Il cantautore è improvvisamente sceso dal palco, fermando la musica e cedendo il microfono a un ragazzo del pubblico.

“Stasera voglio dar voce a una storia d’amore che io ancora non ho raccontato” ha spiegato Masini, presentando Gianluca, il ragazzo che gli stava vicino, con le mani in tasca e visibilmente emozionato, e la sua ragazza Noemi.

La parola a quel punto è passata proprio a Gianluca. “Ci siamo incontrati tanti anni fa, abbiamo condiviso tanto” ha detto, senza riuscire a concludere la frase per l’emozione. Si è allora inginocchiato e ha mostrato a Noemi un anello di fidanzamento. La proposta è stata chiara e la ragazza gli è corsa incontro.

L’emozione di Marco Masini

Il romantico siparietto si è concluso con un tenero bacio e un lungo abbraccio dei futuri sposi. “La mia risposta è sì” ha fatto sapere all’intero palazzetto Noemi, pungolata dallo stesso Marco Masini, che ha poi commentato l’anello: “È perfetto”.

La coppia di innamorati ha coinvolto Masini, che non ha nascosto ai propri fan la commozione provata. Tra gli applausi, le urla del pubblico e il timore dell’artista di interrompere l’idillio, sono stati necessari parecchi minuti per ridare il via al concerto.

Per Masini si è trattato di un nuovo prezioso ricordo dalla Capitale. “Tutte le volte che vengo a Roma mi sento parte integrante di questa città. – ha affermato dal palco – Ho un’empatia particolare con Roma e i romani, ogni volta che vengo qui il cuore mi batte sempre più forte”.

Il concerto che celebra 36 anni di carriera

Il concerto al Palazzo dello Sport di Roma ha segnato la conclusione del tour che ha portato Masini nei palasport di tutta Italia, tra Milano, Firenze, Padova e Roma. Un tour che ripercorre le diverse fasi della carriera del cantautore, dagli esordi ai lavori più recenti, in uno spettacolo di oltre due ore.

Il primo brano in scaletta è Male necessario, portato assieme a Fedez allo scorso Festival di Sanremo. L’ultimo è stato T’innamorerai, con il pubblico in piedi per cantare insieme all’autore. “In questi 36 anni tutto è cambiato, ma c’è sempre una cosa che non cambia: tutti voi, che siete meravigliosi” ha ringraziato Masini.