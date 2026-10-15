Proroga accensione riscaldamento, a Milano si parte il 15 ottobre ma da Torino e Venezia a Bologna si slitta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Da giovedì 15 ottobre 2026 è consentita l’accensione dei riscaldamenti in gran parte del Nord Italia, ma diversi Comuni hanno deciso di modificare il calendario ordinario. Le temperature ancora miti hanno spinto alcune amministrazioni a posticipare l’avvio degli impianti, con l’obiettivo di contenere i consumi energetici e ridurre le emissioni inquinanti. Tra le città, di cui abbiamo notizia, che hanno fatto questa scelta anche Torino e Venezia. Milano invece ha confermato la data del 15 ottobre ma con un limite iniziale di otto ore giornaliere

Accensione riscaldamenti a Milano dal 15 ottobre, orari ridotti

Il Comune di Milano ha confermato l’accensione dei riscaldamenti dal 15 ottobre 2026, introducendo alcune limitazioni sul funzionamento degli impianti.

Dal 15 al 30 ottobre i caloriferi potranno restare accesi per un massimo di 8 ore al giorno, nella fascia compresa tra le 5 e le 23.

Dal 31 ottobre 2026 al 15 aprile 2027 sarà possibile utilizzare gli impianti per un massimo di 13 ore giornaliere, sempre nella stessa fascia oraria.

Nell’hinterland milanese alcuni Comuni hanno scelto una soluzione diversa.

A Corsico e Buccinasco l’accensione ordinaria è stata rinviata a giovedì 22 ottobre.

Le amministrazioni hanno motivato la decisione con le temperature superiori alla media stagionale e con la possibilità di ridurre i consumi delle famiglie e delle imprese.

Accensione riscaldamenti a Torino, proroga al 19 ottobre

Con un’ordinanza firmata dal Sindaco, il Comune di Torino ha posticipato da giovedì 15 a lunedì 19 ottobre 2026.

Dal 19 ottobre 2026 al 15 aprile 2027 compresi, gli impianti di riscaldamento a Torino potranno funzionare per un massimo di 13 ore al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 23.

La temperatura massima consentita negli edifici residenziali è fissata a 19 gradi, con una tolleranza di 2 gradi.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, il limite è di 18 gradi, anche in questo caso con una tolleranza di 2 gradi.

Riscaldamenti a Monza, accensione rinviata al 22 ottobre

Anche a Monza l’accensione degli impianti termici è stata posticipata di una settimana.

Un’ordinanza firmata dal sindaco Paolo Pilotto stabilisce che la stagione termica inizierà il 22 ottobre 2026 e terminerà il 15 aprile 2027.

Il provvedimento riguarda edifici pubblici, privati, residenziali e commerciali.

Gli impianti potranno funzionare per un massimo di 14 ore al giorno, tra le 5 e le 23.

Nelle abitazioni la temperatura non dovrà superare i 19 gradi, mentre per le attività industriali e artigianali il limite è fissato a 18 gradi, con le tolleranze previste.

Sono escluse da alcune limitazioni strutture come ospedali, cliniche, case di cura, asili nido, scuole dell’infanzia, piscine e saune.

In presenza di condizioni climatiche che rendano necessario il riscaldamento, sarà consentita l’accensione straordinaria per un massimo di 7 ore giornaliere.

Brescia, riscaldamenti accesi dal 22 ottobre

La sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha autorizzato il rinvio dell’accensione ordinaria dei riscaldamenti a giovedì 22 ottobre.

Gli impianti dovranno funzionare nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 23.

Per gli edifici residenziali la temperatura massima è fissata a 19 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. Nelle attività industriali, artigianali e assimilabili il limite è di 18 gradi, con la stessa tolleranza.

Anche a Brescia, le restrizioni non si applicano ad alcune strutture, tra cui ospedali, cliniche, case di cura, asili nido, scuole materne, piscine e saune.

Bergamo, accensione dal 22 ottobre e spegnimento anticipato

Il Comune di Bergamo ha stabilito che l’accensione ordinaria dei riscaldamenti inizierà il 22 ottobre 2026, mentre lo spegnimento sarà anticipato all’8 aprile 2027.

La decisione riduce complessivamente di 14 giorni il periodo ordinario di funzionamento degli impianti termici a combustione.

Durante la stagione termica sarà possibile utilizzare i riscaldamenti per un massimo di 14 ore giornaliere, anche non consecutive, nella fascia tra le 5 e le 23.

Prima del 22 ottobre e dopo l’8 aprile sarà comunque consentita l’accensione straordinaria, se necessaria per le condizioni climatiche, per un massimo di 7 ore al giorno.

Il limite di temperatura è fissato a 19 gradi per abitazioni e altri edifici, con una tolleranza di 2 gradi.

Per le attività industriali e artigianali la soglia è di 17 gradi, sempre con una tolleranza di 2 gradi.

Bologna, riscaldamenti dal 1° novembre

A Bologna l’accensione dei riscaldamenti è consentita a partire dal 1° novembre 2026.

Gli impianti potranno funzionare per un massimo di 14 ore al giorno, nella fascia compresa tra le 5 e le 23.

La temperatura media degli ambienti riscaldati non dovrà superare i 19 gradi negli edifici residenziali e negli altri immobili ordinari.

Per le attività industriali, artigianali e assimilabili il limite è invece fissato a 17 gradi.

Sono previste esclusioni per alcune strutture, tra cui ospedali, case di cura, scuole e luoghi destinati ad attività sportive.

Le limitazioni indicate non si applicano inoltre agli edifici nei quali il riscaldamento è prodotto interamente attraverso fonti rinnovabili non emissive, come impianti solari, geotermici e pompe di calore.

Venezia, rinvio al 1° novembre per uffici e negozi

A Venezia il Comune ha introdotto disposizioni specifiche attraverso l’ordinanza numero 769 del 2026, dedicata al contenimento delle polveri sottili PM10.

Per gli impianti termici alimentati da combustibili fossili o biomassa presenti in determinate categorie di edifici pubblici e non residenziali, l’accensione ordinaria è prevista dal 1° novembre 2026.

Il periodo di funzionamento terminerà il 12 aprile 2027.

La misura interessa, secondo le classificazioni indicate nell’ordinanza, edifici destinati a servizi, uffici, attività commerciali, associative, ricreative e di culto.

Il rinvio non si applica agli edifici residenziali né ai generatori di calore alimentati esclusivamente con energia elettrica.