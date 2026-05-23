Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quarto decreto in due mesi per far fronte al caro carburante: il governo, con una misura che riguarda la finestra temporale che va dal 23 maggio al 6 giugno, ha allungato gli sconti su benzina e diesel. Il taglio delle accise non è omogeneo. Quello sul diesel viene dimezzato, con un conseguente aumento del prezzo alla pompa. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri sono previsti anche aiuti agli autotrasportatori e sostegni per gli agricoltori e il trasporto pubblico locale.

Taglio accise su diesel e benzina, prezzo del gasolio in aumento

La misura più importante del decreto appena approvato è la proroga del taglio delle accise sui carburanti. La riduzione delle accise resta di 5 centesimi al litro per la benzina. Quella del diesel scende invece da 20 a 10 centesimi al litro.

In altre parole, chi dovrà rifornirsi di gasolio avrà a che fare con un aumento del prezzo. Chi invece farà il pieno di verde no. Senza l’intervento del governo, il diesel sarebbe però tornato largamente oltre la soglia psicologica dei 2 euro.

ANSA

I fondi destinati agli autotrasportatori

Nelle misure adottate c’è anche la concessione di 300 milioni di crediti d’imposta agli autotrasportatori. 100 erano già previsti nei precedenti decreti carburanti, ma non erano stati erogati. Il provvedimento ha avuto l’effetto immediato della sospensione dello sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio.

Dunque, il cosiddetto fermo dei tir, al momento, è scongiurato.

Come sono stati reperiti i soldi per far fronte alla crisi

Le coperture, la cui cifra dovrebbe aggirarsi attorno ai 400 milioni di euro, saranno trovate dall’extragettito dell’Iva, dalle multe dell’Antitrust e dai tagli ai ministeri, oltre che dalla sforbiciata di 100 milioni di euro ai fondi di coesione 2021-2027.

Il conto lo pagano anche gli incentivi che erano destinati all’acquisto di mezzi non inquinanti.

Infatti il fondo per l’automotive perderà 251 milioni, quello per il potenziamento delle metropolitane vedrà sfumare 145 milioni.

Gli aiuti al settore agricolo

In arrivo anche aiuti per il settore agricolo. “Rafforziamo la risposta agli aumenti stanziando 100 milioni per l’acquisto di fertilizzanti e gasolio”, ha spiegato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.