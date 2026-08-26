Proroga riduzione accise fino al 5 settembre, via libera dal governo per contrastare il caro carburanti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla proroga della riduzione delle accise. I tagli per contrastare il caro carburanti resteranno in vigore fino al 5 settembre e riguarderanno lo sconto sul gasolio. Il governo ha approvato il decreto “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali”.

Approvata la proroga del taglio delle accise sul gasolio

Sul fronte dei carburanti, è stato quindi confermato lo sconto sulle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, in vigore dallo scorso 5 agosto.

La misura avrà un impatto finanziario stimato in circa 130 milioni di euro e risponde ai rincari dovuti all’aumento del prezzo del petrolio in seguito alla guerra tra Usa e Iran che ha praticamente bloccato gli approvvigionamenti dallo stretto di Hormuz.

ANSA

I prezzi dei carburanti oggi e le prossime misure

Dopo la scadenza dello sconto sulle accise, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, “selettivi sulla base del reddito”. La strategia, anticipata ieri all’ANSA da fonti di Palazzo Chigi, sarebbe stata discussa anche durante il Cdm di oggi.

Nel corso della riunione dei ministri è stato anche discusso il decreto-legge riguardante l’ex Ilva, con misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi sulla rete stradale nazionale il prezzo medio in modalità self service è di 2,017 euro al litro per la benzina, rispetto ai 2,015 euro di ieri, e di 2,137 euro per il gasolio, contro i 2,136 euro del giorno precedente. Sulla rete autostradale, invece, la benzina costa in media 2,092 euro al litro (2,091 ieri), mentre il diesel si attesta a 2,208 euro (2,207 ieri).

Quanto hanno speso in più gli italiani per benzina e gasolio nel 2026

Secondo la stima dell’Ufficio economico Confesercenti, questa estate il caro carburanti ha pesato per 1,8 miliardi di euro in più sulle tasche degli italiani rispetto a luglio e agosto dello scorso anno. I numeri sono frutto di un’elaborazione eseguita sulla base dei dati Mimit.

Nel complesso, a luglio e agosto 2026 gli automobilisti hanno sostenuto una spesa per i rifornimenti superiore del 21% rispetto agli stessi mesi del 2025. Nell’estate 2025 la benzina si attestava intorno a 1,70 euro al litro e il gasolio a 1,63 euro, mentre un anno dopo la media viaggia intorno ai 2 euro per la benzina e oltre questa soglia per il diesel. In pratica, per un pieno da 50 litri, si spendono circa 14 euro in più rispetto a un anno fa per un’auto a benzina e oltre 20 euro in più per una diesel.

Senza l’intervento pubblico, il conto per gli automobilisti sarebbe stato ancora più pesante visto che il taglio delle accise deciso dal governo Meloni ha ridotto la spesa per i rifornimenti di circa 300 milioni di euro.