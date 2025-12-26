Prosciutto richiamato dai supermercati per rischio Listeria a Natale dopo la Gran fesa di tacchino: il marchio
Richiamo per rischio microbiologico da Listeria emesso dal ministero della Salute per due salumi: il marchio e i lotti oggetto della segnalazione
Rischio Listeria su prosciutto cotto e fesa di tacchino. Il ministero della Salute ha pubblicato alla vigilia di Natale due richiami di prodotti a marchio Lenti dopo la segnalazione da parte dell’operatore, per rischio microbiologico causato dalla possibile presenza del batterio in alcuni lotti dei prodotti. Le confezioni interessate dagli avvisi sono state ritirate dagli scaffali dei supermercati e, come sempre in questi casi, il dicastero raccomanda di non consumare il prodotto.
Il richiamo del prosciutto cotto
Gli avvisi emessi dal ministero della Salute fanno riferimento ai richiami per “possibile presenza di Listeria Monocytogenes“, diffusi dall’operatore in data 22 dicembre 2025.
La segnalazione sul prosciutto cotto a marchio Lenti riguarda due lotti con denominazione di vendita “Lenti & Lode – Prosciutto cotto alta qualità”, commercializzato in confezioni da 0,120 kg e con data di scadenza 3/01/2026.
I numeri dei lotti oggetto del richiamo sono:
- 2541327
- 2541328
Ecco il fronte e il retro di una delle confezioni di prosciutto interessate:
Il rischiamo del prosciutto cotto a marchio Lenti pubblicato dal ministero della Salute
Il prosciutto è prodotto nello stabilimento della Rugger Srl (marchio di identificazione IT 1048L CE) di via Tetti Giro 7, a Santena, provincia di Torino.
Nel richiamo del ministero della Salute si avverte i clienti di non consumare il prodotto riferito ai lotti indicati e restituirlo al punto vendita in cui è stato acquistato.
Il richiamo della fesa di tacchino
Per lo stesso rischio di contaminazione microbiologica da Listeria, il 24 dicembre è stato pubblicato il richiamo per la “Gran fesa di tacchino arrosto” a marchio Lenti, prodotto nello stesso stabilimento e commercializzato dalla stessa azienda.
Il lotto interessato dalla segnalazione è il numero 2541330, in confezione da 0,100 kg e data di scadenza 3/01/2026.
I rischi del batterio Listeria
Il batterio Listeria monocytogenes è responsabile della listeriosi, malattia che si può manifestare nella sua forma più grave nei soggetti con difese immunitarie compromesse o più esposti, come le donne in gravidanza.
L’infezione può essere asintomatica o può presentare dei sintomi che vanno da forme simil-influenzali o gastroenteriche con febbre alta fino ad arrivare, nei soggetti a rischio, a forme setticemiche, meningiti o aborto.
L’agente patogeno si trasmette all’uomo principalmente per via alimentare: presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione, può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati.
Per prevenire il rischio contaminazione da Listeria è necessario cuocere il cibo ad almeno 65 gradi.