Prosecco in Australia, l'accordo UE di Von der Leyen gela l'Italia sull'utilizzo del nome

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L’Unione europea e l’Australia hanno concluso un accordo commerciale che rimuoverà i dazi su diverse materie prime e prodotti finiti che il blocco e il Paese commerciano. L’accordo, però, prevede anche che i produttori australiani possano usare nomi di prodotti europei per cibo e vini locali. Tra questi c’è anche il Prosecco.

L’accordo commerciale tra Australia e Unione europea

Il testo dell’accordo commerciale prevede che Ue e Australia abbassino molti dazi che limitano il commercio tra il Paese oceanico e il blocco.

Da una parte, l’Ue ottiene maggiore accesso al mercato australiano per i suoi prodotti industriali, come le automobili, che prima erano sottoposte a pesanti tariffe.

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Dall’altra, l’Australia potrà esportare molte più materie prime in Ue. Si parla di prodotti agricoli e di carne, ma soprattutto di litio, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche di cui l’Australia è tra i principali produttori al mondo.

La questione del Prosecco

Oltre ai dazi, l’accordo prevede anche una regolamentazione dell’utilizzo di nomi uguali o simili a quelli di prodotti agroalimentari europei per cibo e vini interamente australiani.

Tra questi c’è il Prosecco. I produttori australiani potranno in futuro chiamare così vino prodotto in Australia, ma potranno venderlo solo all’interno del Paese con questo nome. Non potranno quindi esportarlo.

Anche se può sembrare una concessione dell’Ue di un nome di un prodotti italiani, in realtà si tratta di una limitazione per i produttori australiani.

Già oggi, in mancanza di un accordo con l’Ue, i viticoltori australiani producono ed esportano vino con il nome di Prosecco. L’accordo limiterà l’esportazione, garantendo che, fuori dal Paese, la denominazione italiana venga tutelata.

Gli altri nomi europei di prodotti australiani

Il prosecco non sarà l’unico prodotto il cui nome sarà incluso nell’accordo. I produttori di formaggi a pasta dura australiani potranno continuare a chiamare il loro formaggio “parmesan“, ma non Parmigiano.

Allo stesso modo, nomi di altri formaggi europei come “feta” o “gruyere” saranno limitati ma non del tutto banditi dai prodotti australiani.

L’Australia è il primo Paese al mondo a ottenere concessioni di questo tipo dall’Ue, che in passato è stata molto più intransigente su questi temi.