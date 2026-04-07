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Prosegue il monitoraggio dell’area interessata dalla frana a Petacciato, in provincia di Campobasso, anche con l’impiego di droni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’operazione prevede la ricognizione aerea con l’elicottero sulla zona del cedimento. In via precauzionale è stata disposta l’interdizione al traffico dell’autostrada A14 tra gli svincoli di Vasto Sud e Termoli, nonché del tratto ferroviario adriatico. L’A14 è temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di Bisaccia a causa del risveglio di una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, nel Basso Molise. La riattivazione scaturisce dall’ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero delle lesioni sulla carreggiata dell’A14 e sono in corso le ispezioni per verificarne l’entità.