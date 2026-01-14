Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due fermi a Roma per tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate dolose. Una quarantenne romana e un trentacinquenne marocchino sono stati individuati e fermati dopo aver adescato e aggredito un uomo con la complicità di una donna dedita alla prostituzione. L’episodio è avvenuto su viale Palmiro Togliatti, dove la vittima è stata attirata in un’imboscata e colpita con un coltello e delle mattonelle.

L’appuntamento e l’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate dopo che la vittima si è presentata presso gli uffici di polizia per denunciare l’accaduto. Gli agenti del V Distretto Prenestino, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Dipartimento Criminalità diffusa e grave, hanno raccolto le prime testimonianze e ricostruito la dinamica dei fatti.

Tutto ha avuto origine da un appuntamento tra la vittima e la donna, già nota per la sua attività di prostituzione nella zona. L’uomo, che aveva già avuto rapporti con lei in passato, ha notato un comportamento insolito fin dal momento in cui la donna è salita in auto, lato passeggero. Durante il tragitto su viale Palmiro Togliatti, la donna ha insistito per sapere la destinazione e, con la scusa di aver dimenticato la borsa, ha convinto la vittima a invertire il senso di marcia.

L’imboscata e la violenza

In quel momento, la donna ha dato il segnale al suo complice, un uomo di origini marocchine, che si è avvicinato al veicolo. Dopo un breve scambio di battute tra i due complici, l’uomo si è scagliato contro la vittima nel tentativo di rapinarla di 100 euro. L’aggressione è stata particolarmente violenta: la vittima è stata colpita prima con un coltello e poi con delle mattonelle raccolte da terra.

Le indagini e l’arresto

Le descrizioni fornite dalla vittima e gli elementi raccolti dagli investigatori hanno permesso di identificare rapidamente i due responsabili. Nel giro di poche ore, gli agenti del V Distretto Prenestino sono riusciti a rintracciare la quarantenne romana e il trentacinquenne marocchino non lontano dal luogo dell’aggressione. Entrambi sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, provvedimento poi convalidato dall’Autorità giudiziaria.

