Prostituzione, 4 arresti a Milano: costringevano donne a prestazioni incessanti per pagare debiti inesistenti

Quattro persone sono state arrestate a Milano con l’accusa di far parte di un’organizzazione italo-peruviana dedita alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Indagini e Denunce

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono iniziate grazie alla denuncia di una delle vittime, reclutata nel suo paese d’origine e costretta a prostituirsi in un appartamento a Milano. La donna, supportata da enti del terzo settore, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle autorità, fornendo informazioni cruciali per l’inchiesta.

Modus Operandi del Gruppo

Le investigazioni, arricchite da intercettazioni telefoniche, hanno rivelato il modus operandi del gruppo. Le vittime, spesso in condizioni di vulnerabilità economica, venivano reclutate all’estero con la promessa di guadagni elevati e trasferite in Italia, dove erano avviate alla prostituzione. Gli indagati fornivano documentazione necessaria per l’ingresso nello spazio Schengen e, una volta a Milano, le vittime erano costrette a pagare per appartamenti, telefoni e pubblicità su siti dedicati.

Controllo e Sfruttamento

Il gruppo monitorava costantemente le attività delle vittime, intervenendo in caso di problemi con i clienti. I costi di questi servizi erano interamente a carico delle vittime, che si trovavano intrappolate in un ciclo di sfruttamento con prestazioni sessuali incessanti per ripagare un debito inesistente.

Fase delle Indagini

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con una sentenza definitiva. Per ulteriori dettagli, si rimanda al sito ufficiale della Polizia di Stato di Milano.

Fonte foto: IPA