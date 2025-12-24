Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito dai Carabinieri a Biella dove una cittadina cinese di 60 anni è stata arrestata per sfruttamento della prostituzione, resistenza a Pubblico Ufficiale e istigazione alla corruzione. In un’abitazione alla periferia della città è stata scoperta essere una casa di appuntamenti. L’operazione è stata resa possibile grazie a un’attenta attività investigativa e a servizi di osservazione mirati.

Le indagini e la scoperta della casa di appuntamenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha preso avvio quando i militari della Stazione di Biella hanno raccolto segnalazioni su un insolito e sospetto via vai di uomini da un’abitazione situata alla periferia cittadina. L’intenso movimento ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di approfondire la situazione attraverso una serie di servizi di osservazione e controllo.

L’operazione dei Carabinieri: il blitz nell’appartamento

Durante i controlli, i militari hanno fermato alcuni uomini che uscivano dalla casa, i quali hanno confermato di aver ricevuto sesso a pagamento da giovani ragazze cinesi, pagando le prestazioni a una donna “matura” che li accoglieva all’ingresso. Sulla base di queste testimonianze, è stato organizzato un servizio mirato: un carabiniere, fingendosi cliente, ha suonato al campanello dell’abitazione ed è stato fatto entrare, trovandosi di fronte una cittadina cinese di 60 anni.

La reazione della donna e il tentativo di corruzione

Una volta che il carabiniere è stato fatto entrare, anche gli altri militari sono intervenuti nell’appartamento. Alla vista delle uniformi, la donna ha tentato di opporsi alle operazioni, spintonando i Carabinieri e cercando di impedire loro l’accesso alle stanze. Non solo: la cittadina cinese ha anche provato a corrompere uno dei militari, offrendo denaro e una prestazione sessuale gratuita in cambio della libertà.

Il sequestro di denaro e materiale

Al termine delle operazioni di controllo e perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 600 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell’attività illecita. Sono stati inoltre trovati diversi telefoni cellulari, utilizzati per la gestione degli appuntamenti, materiale erotico e centinaia di preservativi.

L’arresto e le accuse

La donna è stata arrestata con le accuse di sfruttamento della prostituzione, resistenza a Pubblico Ufficiale e istigazione alla corruzione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Biella, la cittadina cinese è stata trasferita al carcere di Vercelli in attesa della convalida dell’arresto.

