Prostituzione a Roma, persone multate per aver limitato la libera accessibilità delle strade

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

3 persone sanzionate dai Carabinieri a Roma. I militari sono impegnati a contrastare il fenomeno della prostituzione. L’intervento è avvenuto nell’area dell’Eur, dove un uomo e due donne sono stati sorpresi a violare le normative sul suolo pubblico.

Operazione dei Carabinieri a Roma Eur

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i controlli antidegrado nella zona dell’Eur a Roma sono stati intensificati. Seguendo le direttive del Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur hanno effettuato servizi mirati per scoraggiare il fenomeno della prostituzione di uomini e donne.

Dettagli dell’intervento

Durante l’operazione, un uomo di origini brasiliane è stato sorpreso in viale Oceano Pacifico, mentre due donne di origini romene sono state individuate rispettivamente in viale S.S. Pietro e Paolo e in Via Dodecaneso. A tutti loro è stato contestato l’art. 9 del D.L. n. 14/2017, noto come Daspo Urbano, per aver limitato la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture stradali.

Conseguenze e sanzioni

Le 3 persone coinvolte hanno ricevuto una notifica di allontanamento per 48 ore dall’area interessata e una sanzione amministrativa di 100 euro. Questi provvedimenti sono stati adottati per violazione dei divieti di stazionamento e occupazione del suolo pubblico, in linea con le strategie di sicurezza pubblica condivise nel Comitato Provinciale.

Contesto e obiettivi futuri

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli antidegrado che proseguono senza sosta nella capitale. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, contrastando fenomeni che possano compromettere l’ordine pubblico. Le autorità locali, in collaborazione con le forze dell’ordine, continueranno a monitorare la situazione per prevenire ulteriori violazioni.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale dei Carabinieri o consultare le notizie locali su Roma.

Fonte foto: IPA