Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato eseguito un arresto per prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico a Roma. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta della Procura, è stato eseguito nei confronti di una persona accusata di aver commesso i fatti ai danni di minori di 16 anni, dopo una lunga attività investigativa avviata nell’ottobre 2024 a seguito della denuncia dei genitori di una ragazza non ancora quindicenne.

Le indagini partite da una denuncia dei genitori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha preso il via quando i genitori di una giovane, preoccupati per alcuni comportamenti insoliti della figlia, hanno deciso di controllare il suo telefono cellulare. Sul dispositivo sono state trovate alcune fotografie che ritraevano la ragazza in atteggiamenti sessualmente espliciti. La scoperta ha spinto i genitori a rivolgersi immediatamente alla Procura della Repubblica di Roma, presentando una denuncia nell’ottobre 2024.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci hanno permesso di individuare, sul telefono della ragazza, numerose chat di interesse investigativo su diverse applicazioni di messaggistica, tra cui “Telegram”, “WhatsApp” e “Signal”. Le conversazioni erano intrattenute con un soggetto identificato con il nome di “Sugar Daddy”.

Un’indagine che coinvolge più persone

L’attività investigativa ha portato a concentrare l’attenzione sull’uomo, nei confronti del quale sono stati raccolti gravi elementi indiziari. Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe intrattenuto conversazioni penalmente rilevanti con altre giovani ragazze, utilizzando vari canali di messaggistica e social network. Nel corso delle indagini sono state effettuate otto perquisizioni, anche nei confronti di altri indagati in stato di libertà e delle ragazze coinvolte. Sono state identificate diverse parti offese, quasi tutte di nazionalità italiana.

Ricostruite le modalità degli incontri e degli scambi

La successiva analisi dei dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni, insieme alle audizioni delle vittime – avvenute anche in modalità protetta – ha permesso di ricostruire le fasi attraverso cui l’uomo, tra il 2015 e il 2025, avrebbe agganciato le giovani sui social o tramite passaparola. Dopo aver conquistato la loro fiducia, a volte offrendo anche un compenso economico, avrebbe proposto incontri a scopo sessuale o richiesto l’invio di filmati e fotografie autoprodotte a contenuto sessuale.

Il quadro giudiziario e la presunzione di innocenza

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella lotta contro i reati a sfondo sessuale ai danni di minori, un fenomeno che, come dimostrato anche da questa indagine, può svilupparsi e diffondersi attraverso i canali digitali e i social network.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita a Roma, dove proseguono le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità e identificare altre possibili vittime.