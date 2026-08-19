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È di 8 soggetti indagati e un hotel sequestrato il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro un gruppo criminale dedito allo sfruttamento della prostituzione e ad altri gravi reati a Crotone e Isola Capo Rizzuto. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita nelle prime ore di oggi, con l’obiettivo di smantellare una rete che avrebbe gestito un fiorente giro illecito, mettendo a rischio il decoro urbano e la sicurezza pubblica.

Operazione all’alba

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Crotone, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, dalle unità cinofile dell’Arma e dal Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. L’intervento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, e ha riguardato 8 soggetti: 7 stranieri e 1 italiano.

Le misure cautelari e i destinatari

Nel dettaglio, per 6 indagati sono state applicate misure coercitive: 4 sono finiti in custodia cautelare in carcere, mentre 2 sono stati posti agli arresti domiciliari. Altri 2 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà. Tra i destinatari dei provvedimenti figurano anche 2 donne dedite al meretricio, accusate di aver favorito l’inserimento di nuove ragazze nel giro illecito.

Le accuse a carico degli indagati sono pesanti: associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale aggravata e minaccia grave. L’indagine ha permesso di ricostruire una struttura criminale stabile, con forti legami familiari e gerarchici, che avrebbe gestito in modo sistematico l’attività illecita. Gli uomini garantivano l’accompagnamento e la vigilanza delle donne sui luoghi di meretricio, mentre le donne si occupavano autonomamente del procacciamento dei clienti. I proventi venivano raccolti in una “cassa comune”, dalla quale i membri del gruppo traevano sostentamento.

Le indagini: mesi di lavoro e tecnologie avanzate

L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa avviata nell’autunno scorso dai militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, sotto la direzione della Procura di Crotone. Le indagini sono state condotte con servizi di osservazione, controllo e pedinamento, supportati da sistemi di videosorveglianza e intercettazioni telefoniche e ambientali. Questo lavoro ha permesso di svelare l’esistenza di un sodalizio criminale con base operativa a Isola Capo Rizzuto, ma con attività concentrate quasi esclusivamente nella città di Crotone.

Le attività di prostituzione si svolgevano principalmente per strada, ma anche a domicilio e all’interno di un noto hotel del capoluogo pitagorico, che è stato posto sotto sequestro preventivo. Particolarmente allarmanti sono i luoghi scelti per i rapporti sessuali, spesso consumati in auto in pieno giorno, anche nel centro cittadino, nei pressi del mercato di Piazzale Nettuno, nei parcheggi dello stadio e dell’ospedale, e persino vicino ai parchi giochi. Questa spregiudicatezza ha esposto famiglie e bambini a scene esplicite, minando il decoro urbano e l’ordine pubblico.

Un giro d’affari sommerso e clienti insospettabili

Le indagini economico-finanziarie, svolte in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno rivelato un giro d’affari imponente e completamente sommerso. Gli indagati conducevano un tenore di vita lussuoso, a fronte di redditi dichiarati pari a zero. L’analisi dei conti correnti e degli incassi quotidiani ha stimato profitti illeciti per svariate decine di migliaia di euro per ciascun nucleo familiare, con picchi fino a 90.000 euro per un singolo sfruttatore. Parte del denaro veniva trasferita all’estero tramite circuiti non bancari, per eludere i controlli.

Il giro illecito era alimentato da una clientela vasta e trasversale, proveniente non solo dalla città pitagorica ma anche da tutto il territorio crotonese e dalle province di Catanzaro e Cosenza. Il fenomeno aveva assunto dimensioni tali da generare un vero e proprio pendolarismo, con clienti che si spostavano appositamente per usufruire dei servizi offerti dal gruppo criminale.

Espansione e complicità locali

Le indagini hanno inoltre evidenziato come il gruppo stesse pianificando di espandere il proprio modello di sfruttamento anche in altre aree della regione. Nell’ambito dell’inchiesta, sono stati posti agli arresti domiciliari i gestori di una nota struttura ricettiva di Crotone, accusati di aver agevolato la consumazione di rapporti sessuali a pagamento nelle proprie camere, omettendo le registrazioni degli alloggiati e traendo vantaggi economici dall’attività illecita.

Le vittime: donne manipolate e minori coinvolti

Dietro una parvenza di consenso, le donne coinvolte erano in realtà vittime di una crudele manipolazione psicologica da parte dei loro mariti e compagni, che le spingevano alla prostituzione per motivi di profitto. In alcuni casi, i figli piccoli venivano utilizzati come copertura durante gli spostamenti, per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Il G.I.P. ha inoltre riconosciuto gravi indizi di colpevolezza per violenza sessuale aggravata a carico del presunto vertice del sodalizio, accusato di aver abusato anni fa di una familiare minorenne e di aver tentato di avviarla al meretricio.

Un quadro di degrado sociale e la risposta delle istituzioni

L’operazione offre uno spaccato allarmante di degrado sociale e testimonia l’impegno delle forze dell’ordine e della Procura di Crotone nel contrastare fenomeni di sfruttamento e violenza, con l’obiettivo di tutelare le fasce più vulnerabili e ripristinare la legalità. Le misure adottate rappresentano una fase delle indagini preliminari: le responsabilità degli indagati saranno accertate nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.

IPA