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È di nove persone indagate e un locale sequestrato il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine a Lonato del Garda, dove è stata scoperta un’associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Le misure cautelari sono state adottate per impedire la prosecuzione delle attività illecite, che venivano mascherate da enti non commerciali.

Operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati 50 tra poliziotti e militari della Guardia di Finanza. Gli agenti hanno eseguito due ordinanze di arresti domiciliari e sette obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria nei confronti di nove persone. Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo, di aver promosso, costituito e partecipato a un’associazione per delinquere con lo scopo di gestire una casa di prostituzione e di occuparsi del reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di donne all’interno di un locale situato a Lonato del Garda (Brescia).

Le indagini e le modalità operative

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Brescia e dal Nucleo Mobile della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda (Brescia). Attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, gli investigatori hanno scoperto che l’attività illecita veniva gestita sotto le mentite spoglie di due enti non commerciali fittizi. Questi enti erano utilizzati per autoriciclaggio dei profitti derivanti dall’attività di sfruttamento della prostituzione.

L’Autorità giudiziaria, valutando il rischio di reiterazione del reato, ha disposto l’adozione delle misure cautelari personali e patrimoniali. La decisione è stata presa anche alla luce del fatto che gli indagati, pur essendo già sotto inchiesta per truffa ai danni dello Stato e omesse dichiarazioni fiscali, avevano continuato a portare avanti l’attività di sfruttamento della prostituzione, limitandosi a cambiare la ragione sociale del locale. Il locale di Lonato del Garda è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Il contesto e le finalità dell’associazione

L’associazione per delinquere aveva come obiettivo principale la realizzazione e la gestione di una casa di prostituzione, oltre al reclutamento e sfruttamento di donne. Le attività venivano camuffate da iniziative imprenditoriali lecite, ma le indagini hanno permesso di smascherare il sistema illecito messo in piedi dagli indagati. L’adozione delle misure cautelari è stata ritenuta necessaria per interrompere definitivamente l’attività dell’associazione per delinquere.