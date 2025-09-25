Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un latitante condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e altri gravi reati, dopo essere stato individuato in Svizzera dalla Polizia di Stato di Venezia. L’uomo, cittadino straniero, era ricercato dal 2014 in seguito a una condanna definitiva per una serie di reati tra cui favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, reati in materia di armi, sostanze stupefacenti e falso documentale. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Squadra Mobile di Venezia nell’ambito del progetto “Wanted”.

Le indagini e la collaborazione internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la cattura del latitante è stata resa possibile grazie a un’operazione congiunta tra la Squadra Mobile della Questura di Venezia, il Servizio Centrale Operativo e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, era stato già indagato tra il 2004 e il 2005 nell’ambito dell’operazione “DEBAR”, che aveva portato alla luce una rete di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione attiva nel territorio veneziano. Era coinvolto in un traffico di persone, donne anche minorenni dell’est Europa che finivano per strada, costrette a prostituirsi sul Terraglio a Mestre

La condanna e la fuga all’estero

Nel novembre 2014, la Procura della Repubblica di Venezia aveva emesso un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione nei confronti del soggetto, che doveva scontare una pena di oltre 6 anni di reclusione. Tuttavia, l’uomo si era sottratto all’arresto facendo perdere le proprie tracce e abbandonando l’Italia. In seguito alla sua fuga, la Corte d’Appello di Venezia aveva richiesto un mandato di arresto internazionale a fini estradizionali, inserendo il latitante nella lista dei ricercati a livello europeo.

Il progetto “Wanted” e la svolta nelle ricerche

L’attività investigativa si è inserita nel progetto “Wanted”, un’iniziativa del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato finalizzata al rintraccio e alla cattura di soggetti latitanti condannati per reati gravi. Gli investigatori della Squadra Mobile lagunare hanno lavorato in sinergia con le autorità internazionali, monitorando costantemente i movimenti del ricercato e raccogliendo informazioni utili alla sua localizzazione.

Il cambio di identità e la localizzazione in Svizzera

Durante gli anni di latitanza, il cittadino straniero aveva adottato nuove generalità nel tentativo di eludere i controlli delle forze dell’ordine. Nonostante ciò, grazie a un’attenta analisi delle tracce lasciate dal soggetto e a una proficua collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, gli investigatori sono riusciti a localizzarlo in territorio elvetico. Una volta individuato, il latitante è stato fermato dalle autorità svizzere in attesa delle procedure di estradizione verso l’Italia.

L’arresto alla frontiera e la traduzione in carcere

Estradato in Italia, l’uomo è stato accompagnato presso la frontiera di Ponte Chiasso (CO), dove gli agenti della Squadra Mobile di Venezia e gli operatori della Polizia di Frontiera hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione. Dopo le formalità di rito, il condannato è stato tradotto presso la casa circondariale di Milano Opera, dove dovrà scontare la pena residua di oltre 6 anni di reclusione per i reati commessi.

Un’operazione simbolo della lotta alla criminalità internazionale

Il successo dell’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità transnazionale e alla fuga dei condannati. La Polizia di Stato sottolinea come la collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e internazionali sia fondamentale per garantire l’esecuzione delle sentenze e la sicurezza dei cittadini. Il progetto “Wanted” continua a essere uno strumento efficace per il rintraccio dei latitanti, dimostrando la capacità delle autorità di operare oltre i confini nazionali.

Il ruolo della Polizia di Stato e delle istituzioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di indagine ha richiesto un impegno costante e una stretta collaborazione tra diversi uffici investigativi. La Squadra Mobile di Venezia, il Servizio Centrale Operativo e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia hanno lavorato in sinergia, coordinando le operazioni con le autorità svizzere e garantendo il rispetto delle procedure legali previste per l’estradizione.

Le accuse e i reati contestati

L’uomo arrestato era stato condannato per una pluralità di reati di particolare gravità. Tra questi figurano il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione, reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, oltre al falso documentale. Le indagini avevano permesso di ricostruire il ruolo del soggetto all’interno di una rete criminale attiva tra il 2004 e il 2005, che aveva operato nel territorio di Venezia e in altre zone del nord Italia.

La soddisfazione delle autorità

Le forze dell’ordine hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale e della determinazione nel perseguire i latitanti. La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata e nella tutela della legalità.

Conclusioni

L’arresto del latitante rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra le forze di polizia e le istituzioni giudiziarie possa portare a risultati significativi nella lotta alla criminalità internazionale. Dopo anni di indagini e ricerche, il soggetto dovrà ora scontare la sua pena presso il carcere di Milano Opera, ponendo fine a una lunga fuga iniziata nel 2014. L’operazione conferma l’efficacia delle strategie adottate dalla Polizia di Stato e la centralità del progetto “Wanted” nel contrasto ai reati più gravi.

Per ulteriori dettagli sull’operazione e sulle attività della Polizia di Stato, è possibile consultare il sito ufficiale delle forze dell’ordine o approfondire le notizie relative alla città di Venezia.

