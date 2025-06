Protesta contro il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, il miliardario divide la laguna

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia scatena la protesta degli attivisti, che minacciano di sabotare i festeggiamenti. Il governatore Zaia ha criticato i manifestanti, ricordando che la cultura di Venezia è sempre stata improntata all’accoglienza. Nel frattempo, il fondatore di Amazon si prepara ad arrivare in laguna con 9 yacht e oltre 200 ospiti vip.

La sfarzosa festa di matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia

Venezia protesta per la festa di nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ex giornalista. Sebbene non si tratti di un vero e proprio matrimonio legale, la celebrazione si terrà nella città lagunare con una festa che durerà tre giorni e vedrà la partecipazione di oltre 200 invitati famosi.

Il matrimonio, infatti, non sarà registrato in Italia, ma Bezos ha scelto Venezia come location per il ricevimento.

Lauren Sanchez e Jeff Bezos

Il magnate di Amazon arriverà con 9 yacht tra il 25 e il 29 giugno e ha già riservato gli hotel più esclusivi della città, tra cui Danieli, Gritti, Aman, Cipriani, Marriott e St. Regis, per ospitare i suoi oltre 200 invitati vip.

La protesta: gli attivisti minacciano le nozze

Tuttavia, la festa di nozze potrebbe essere messa a rischio. Gli attivisti in protesta, guidati dal comitato No Space for Bezos, hanno già fatto saltare la copertura riguardante le date.

Hanno infatti scoperto che la festa non si terrà dal 24 al 26 giugno, come inizialmente annunciato, ma dal 26 al 28 giugno.

Inoltre, i manifestanti minacciano di sabotare l’evento principale, previsto per il 28 giugno presso la Misericordia.

La critica di Zaia ai manifestanti

Contro la protesta si è recentemente espresso il governatore veneto Luca Zaia.

“Io mi batterò sempre perché ciascuno possa esprimere le sue idee. Ma lo striscione con il nome sbarrato di Jeff Bezos sul campanile dell’isola di San Giorgio e sul ponte di Rialto sono un’altra cosa”, ha affermato Zaia nel corso di un’intervista per Il Corriere.

Il governatore ha poi ricordato che la storia di Venezia è caratterizzata dall’apertura verso gli altri.

“La nostra storia non è mai stata il ‘vietato l’ingresso’”, ha ricordato Zaia.

Chi è Lauren Sanchez, promessa sposa di Bezos

Lauren Sanchez, ex giornalista, filantropa e aviatrice, sposerà Jeff Bezos. Nata nel 1969, Sanchez ha iniziato la sua carriera nel giornalismo, lavorando come conduttrice e reporter per diverse emittenti.

Ha anche recitato in film noti come I fantastici 4 e The Day After Tomorrow.

Appassionata di aviazione, nel 2016 ha fondato Black Ops Aviation, una compagnia di produzione aerea. La futura moglie di Bezos è anche una pilota certificata.

Il patrimonio di Bezos

Jeff Bezos, noto come uno degli uomini più ricchi del mondo, è il presidente e fondatore di Amazon, con un patrimonio netto attuale di 229,3 miliardi di dollari. È anche proprietario del Washington Post e della compagnia aerospaziale Blue Origin.

Quello con Lauren Sanchez non è il primo matrimonio di Bezos: è stato sposato per 25 anni con MacKenzie Scott, dalla quale ha divorziato nel 2019.

A Scott è andato un quarto della sua quota di Amazon al momento del divorzio.