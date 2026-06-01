Protesta dei professori contro Giuseppe Valditara, perché arriva la "rinuncia ai libri di testo"

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Circa 700 studenti delle classi prime non useranno libri di testo il prossimo anno. Docenti e maestri hanno scelto l’adozione alternativa in protesta contro la riforma del ministro Giuseppe Valditara e le nuove indicazioni nazionali. La mobilitazione dei professori coinvolge istituti tecnici e scuole primarie e potrebbe estendersi ad altre realtà italiane.

La protesta dei professori a Bologna

La protesta, destinata a far discutere il mondo della scuola, ha preso forma a Bologna. In diversi istituti tecnici e in alcune classi della scuola primaria, dal prossimo anno scolastico gli studenti non utilizzeranno i tradizionali libri di testo.

La scelta dei professori riguarda circa 700 alunni delle classi prime e nasce come forma di contestazione contro le riforme promosse dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

ANSA

L’adozione alternativa

L’iniziativa si basa sull’ “adozione alternativa”, una possibilità prevista dalla normativa scolastica italiana fin dagli anni Settanta e successivamente aggiornata nel 2013. In pratica, i docenti possono decidere di non adottare manuali scolastici tradizionali e costruire percorsi didattici attraverso materiali differenti, selezionati direttamente dagli insegnanti.

Tra gli istituti che hanno aderito figurano Belluzzi-Fioravanti, Keynes, Serpieri e Scarabelli di Imola per tutte le classi prime. Alle Aldini Valeriani e al Maiorana, invece, la scelta riguarda soltanto le discipline coinvolte nella riforma dei tecnici che entrerà in vigore da settembre.

Le critiche a Giuseppe Valditara

Secondo gli insegnanti che sostengono la mobilitazione, come riporta Repubblica, il problema principale riguarda la mancanza di strumenti aggiornati.

“Non siamo d’accordo con la riforma. La situazione è paradossale. Non ci sono ancora le linee guida e di conseguenza i manuali scolastici non sono aggiornati” ha spiegato Silvia Di Fresco, docente del Keynes e rappresentante della Rete nazionale degli istituti tecnici.

Il movimento si sta estendendo anche alle scuole primarie dell’Emilia-Romagna. A promuoverlo sono la Rete della scuola pubblica e il Movimento cooperativo educativo, che organizzano incontri e corsi per spiegare ai docenti come lavorare senza manuali tradizionali.

Tra i sostenitori dell’iniziativa c’è Riccardo Rimondi, membro della Rete della scuola pubblica, secondo cui questo modello favorisce un apprendimento più attivo. Gli studenti, anziché seguire un unico libro, vengono guidati nella ricerca attraverso fonti diverse, letture integrative e materiali selezionati dagli insegnanti.

Alcune esperienze di questo tipo esistono già da anni. Alla Farini di Bologna, ad esempio, la docente Lorenza Rossi porta avanti da oltre un decennio un percorso basato sulla lettura integrale dei romanzi, sostituendo in parte le tradizionali antologie scolastiche.