Protesta dei tifosi italiani durante Israele - Italia, fischi all'inno e spalle alla bandiera israeliana

È iniziata fra aperte proteste la partita di calcio tra Israele e Italia: alcuni tifosi azzurri, presenti sugli spalti dello stadio di Debrecen, hanno voltato le spalle all’inno israeliano, durante il quale si sono uditi anche dei fischi. Dopo le polemiche della vigilia, sui social ha iniziato inoltre a circolare anche l’hashtag #boicottaIsraeleItalia.

Fischi e proteste prima di Israele-Italia

Come era lecito aspettarsi, il confronto tra Italia e Israele non è partito sotto i migliori auspici. La partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 è stata soggetta a proteste durante l’esecuzione degli inni nazionali.

Alcuni tifosi azzurri, presenti sugli spalti dello stadio di Debrecen, in Ungheria – dove si gioca in campo “neutro” – hanno fischiato, voltandosi e dando le spalle all’inno israeliano “Hatikvah”, rifiutando di guardare il campo.

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della nazionale italiana di calcio

Alcuni di essi hanno inoltre esposto dei cartelli con il segnale stradale dello “stop”, con evidente intento di protestare per quanto accade quotidianamente a Gaza.

L’hashtag #boicottaIsraeleItalia

La dimostrazione andata in scena in Ungheria, opera dei tifosi fisicamente presenti alla gara, è stata in qualche modo replicata anche sul terreno dei social, dove è esploso l’hashtag #boicottaIsraeleItalia.

Molti utenti su X e altre piattaforme hanno iniziato infatti a condividere l’appello a non seguire la partita fra Israele e Italia, utilizzando il trend.

Le proteste prima del fischio d’inizio

L’avvicinamento a questo appuntamento sportivo non è certo stato dei più sereni. A Corigliano Calabro, città natale del commissario tecnico Gennaro Gattuso, era comparso uno striscione con la scritta “Rino, non si gioca con chi uccide i bambini”.

La posizione dell’allenatore era stata chiarita in conferenza stampa: malgrado tutto, scendere in campo. “Fa male vedere civili e bambini che perdono la vita” aveva affermato. “Sono un uomo di pace, ma con Israele ci dobbiamo giocare” aveva aggiunto, confermando che la nazionale non avrebbe disertato la gara.

Sulla questione era intervenuto anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, che aveva invitato a non politicizzare la partita, sostenendo che “sarebbe un errore vedere la situazione come una contrapposizione”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva a sua volta ricordato l’importanza dello sport “per risolvere i problemi”.

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, aveva avvertito che la mancata disputa avrebbe portato a sanzioni e a un’esclusione dalle qualificazioni, sottolineando che “non sarebbe giusto”. Allo stesso tempo, il presidente della Figc Gabriele Gravina aveva annunciato l’intenzione di destinare l’incasso della gara a una fondazione Uefa per i bambini, come gesto simbolico.