Protesta prima di Atalanta-Hapoel Tel Aviv, allo stadio spunta la scritta "Boycott Israel": allarme sicurezza

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Atalanta-Hapoel Tel Aviv si preannuncia una partita molto calda. A poche ore dal match valido per la Conference League – e che si disputerà a Bergamo – è scoppiata la protesta di alcune associazioni contro Israele. All’esterno dello stadio è spuntata la scritta “Boycott Israel” ed è vero e proprio allarme sicurezza con le misure preventive che sono state rinforzate in vista della gara.

Atalanta-Hapoel Tel Aviv, Bergamo blindata

Sarà blindato l’esordio stagionale dell’Atalanta in Europa in programma giovedì 20 agosto. Previste grandi misure di sicurezza per l’andata dei play off di Conference League dove la squadra italiana affronterà quella israeliana dell’Hapoel Tel Aviv.

Diverse le proteste previste. La più lampante è stata quella che ha visto comparire per cinque minuti la scritta luminosa “Boycott Israel” sulle pareti esterne della New Balance Arena, lo stadio di Bergamo.

ANSA

Le proteste e la scritta “Boycott Israel”

Il gesto è stato rivendicato dall’Equipaggio di Terra di Bergamo della Global Sumud Flotilla che l’ha ribattezzato come “un gesto di luce contro il genocidio a Gaza”. Oltre al boicottaggio, gli attivisti hanno chiesto alle istituzioni nazionali la cancellazione del memorandum d’intesa tra Italia e Israele sulla cooperazione militare e all’Uefa di “sospendere le squadre israeliane dalle competizioni sportive.

Non si tratta dell’unico provvedimento preso in vista della contestata partita di calcio. Nei giorni scorsi la sezione di Bergamo del movimento Bds (Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni) aveva chiesto l’annullamento del match e sanzioni a Israele.

Infine, è stato annunciato un presidio dalla Rete Bergamo per la Palestina che contiene sigle come Usb, Giovani palestinesi, Potere al popolo, Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, Unione democratica arabo-palestinese e Confederazione unitaria di base.

I provvedimenti prima della gara

Per le implicazioni che il match Atalanta-Hapoel Tel Aviv porta con sé e per i rimandi alla guerra a Gaza e al conflitto palestinese, è stata messa in moto una macchina della sicurezza da grandi eventi, simile a quella che aveva preceduto Italia-Israele, giocata proprio a Bergamo. Da Tel Aviv sono attesi circa mille tifosi.

Come riporta il Corriere della Sera che parla di numeri non ancora ufficiali, da Questura e Prefettura saranno impiegate circa 350 persone, provenienti anche da altre città. Si stanno preparando elicotteri, apparecchi antidroni e sarà vietato il sorvolo sopra lo stadio.

Sarà aumentato anche il numero degli steward che controlleranno non solo fumogeni e oggetti estranei ma anche eventuali striscioni e bandiere considerate provocatorie, compresa quella della Palestina, che, secondo le direttive Uefa, non possono entrare negli stadi.