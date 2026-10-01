Protesta studenti in Francia, dal preside cosparso di benzina a Marsiglia alle scuole incendiate a Nantes

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una violenta protesta degli studenti sta sconvolgendo la Francia con blocchi in centinaia di licei e università. Gli episodi più gravi si registrano a Marsiglia, dove il preside del liceo Victor Hugo è stato aggredito e cosparso di benzina, e a Nantes, dove l’ingresso del liceo Nelson Mandela è stato distrutto da un incendio doloso. Il governo ha convocato una cellula di crisi e sospeso i viaggi dei ministri.

Protesta degli studenti in Francia: preside cosparso di benzina a Marsiglia

Il movimento di contestazione promosso dai sindacati studenteschi in Francia sta degenerando in gravissimi episodi di guerriglia urbana e violenza in tutto il Paese.

A Marsiglia, al liceo Victor Hugo, si è sfiorata la tragedia: il preside, il suo vice, la segretaria generale e il caposquadra sono stati aggrediti e cosparsi di benzina da alcuni manifestanti intenti a riempire taniche, costringendo il personale a barricarsi nell’istituto.

IPA

In seguito alle aggressioni e ai danneggiamenti, la linea dei trasporti pubblici di Marsiglia e i tram di Strasburgo sono stati completamente sospesi su indicazione delle autorità. Tensione altissima anche in Normandia e nel Nord, dove tre dirigenti scolastici sono rimasti feriti, tra cui il preside del liceo di Auchel ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito alla testa da un razzo.

Scuole in fiamme a Nantes

Particolarmente drammatica la situazione a Nantes, dove l’ingresso e la facciata in legno del liceo pubblico Nelson Mandela sono stati devastati da un vasto incendio doloso, domato con difficoltà dai Vigili del Fuoco.

Incendi e danneggiamenti si sono verificati anche davanti ai licei Talensac e Michelet, sempre nel capoluogo della Loira Atlantica, ed al Lycée Blaise-Pascal di Rouen.

Il bilancio nazionale della mobilitazione ha superato i 500 fermi nella sola mattinata di giovedì 1 ottobre, che si aggiungono alle oltre 600 persone interpellate e agli 83 agenti feriti nelle 24 ore precedenti. Oltre 30 università e centinaia di istituti superiori risultano occupati o con lezioni bloccate.

La risposta del governo Lecornu

Di fronte all’aggravarsi della crisi, il Primo Ministro Sébastien Lecornu ha convocato d’urgenza una cellula interministeriale di crisi presso la sede del Ministero dell’Interno, ordinando a tutti i ministri di annullare o rinviare le proprie uscite ufficiali.

Il ministro dell’Istruzione Édouard Geffray ha condannato le violenze “di estrema gravità” e ha autorizzato i presidi ad attivare la didattica a distanza laddove non sia garantita la sicurezza degli edifici.

Intanto l’opposizione di centrodestra e destra con Gabriel Attal, Marine Le Pen e Jordan Bardella accusa La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon di soffiare sul fuoco e usare i giovani come “carne da cannone”, mentre Mélenchon e il centrosinistra replicano denunciando le provocazioni del governo con i tagli all’istruzione, chiedendo di ascoltare i ragazzi anziché ricorrere alla repressione.