Protesta studenti in Francia, "Mobilitazioni anche in Italia": l'appello di Ilaria Salis e l'allarme sicurezza

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le manifestazioni studentesche in Francia si stanno espandendo in tutto il Paese, mentre si preparano i primi cortei anche in Italia, dopo gli appelli di Ilaria Salis e di Rete studenti medi. Il ministero degli Interni ha rafforzato i dispositivi di sicurezza per far fronte alle proteste.

La protesta degli studenti in Francia

Da oltre due settimane gli studenti liceali stanno protestando in Francia. Le manifestazioni sono iniziate nel liceo Saint-Exupéry di Créteil, nel dipartimento della Val-de-Marne e si sono estese a tutto il Paese.

Gli studenti chiedono più insegnanti, classi meno affollate e un miglioramento dell’edilizia scolastica, oltre a soluzioni per le difficoltà di accesso alle università.

ANSA

Le manifestazioni, negli ultimi giorni, sono diventate violente, con scontri con la polizia, incendi e danneggiamenti. Oltre a Parigi, coinvolte anche Nantes, Strasburgo, Le Havre, Marsiglia e Tolosa.

L’appello di Ilaria Salis agli studenti italiani

L’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis ha invitato gli studenti a scendere in piazza:

“Anche in Italia ci sarebbero tutte le ragioni per una mobilitazione di questa portata. Scuole che cadono a pezzi, classi sovraffollate, personale sottopagato e condizioni di lavoro sempre più difficili” ha scritto in un post sui propri profili social.

“Il nostro Paese investe nell’istruzione una quota della propria ricchezza nazionale sensibilmente inferiore rispetto alla Francia” ha aggiunto.

L’annuncio di Rete studenti e le manifestazioni in Italia

Anche Rete studenti medi ha lanciato un appello per la mobilitazione dei liceali in Italia: “A tutti gli scioperanti in Francia: siamo al vostro fianco. Diserteremo le loro guerre. Soldi alle scuole, non alle armi”.

“In Francia, così come in Italia, c’è una contraddizione che ci rifiutiamo di non contrastare: mentre vengono presi in causa bilanci ristretti come motivo dei tagli all’istruzione, al welfare, alla sanità, allo stesso tempo vengono stanziate somme enormi per il riarmo militare” ha scritto l’associazione in un comunicato.

I rafforzamenti della sicurezza in Italia

In risposta a questi appelli, nei giorni scorsi il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha rafforzato alcuni dispositivi di sicurezza, in vista di alcune manifestazioni.

La data che preoccupa maggiormente è quella del 7 ottobre, anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele a cui è seguita l’invasione della Striscia di Gaza.

Sotto osservazione sono finiti però anche gli studenti, per alcune iniziative annunciate a Genova, Roma, Napoli e Torino.