Proteste a Parigi, dopo il corteo è guerriglia urbana con lacrimogeni e poliziotti feriti: la situazione

In Francia per tutta la giornata si sono susseguite manifestazioni, scioperi e proteste contro la manovra finanziaria per il 2026, che prevede tagli alle spese per far rientrare lo Stato da una situazione debitoria critica. Circa 500mila persone in tutto il Paese hanno sfilato per le strade delle città, ci sono stati 181 arresti e 11 feriti.

Manifestazioni a Parigi e in tutta la Francia

Mezzo milione di persone hanno manifestato in tutta la Francia per protestare contro i tagli alla spesa previsti dalla manovra finanziaria del 2026. Nella sola Parigi sarebbero scese in piazza circa in 50mila.

Il corteo della capitale si è svolto pacificamente, ma un gruppo di persone, alla fine della manifestazione, dopo che buona parte dei partecipanti se n’era andata, ha attaccato le forze dell’ordine. Diversi agenti risultano feriti, mentre i contusi tra i civili sarebbero 11 in tutto.

ANSA Scena di proteste in Francia

Scontri anche a Lione e Marsiglia, dove la polizia è intervenuta anche con mezzi blindati polivalenti. Negozi e banche delle strade in cui sono passate le manifestazioni sono rimaste chiuse.

Blocchi stradali e scioperi

Le manifestazioni si sono svolte in concomitanza con una giornata di sciopero in tutto il Paese. Molto colpito il settore dei trasporti, con treni e metropolitane che hanno viaggiato esclusivamente nelle fasce di garanzia.

Per le strade di Parigi sono comparsi anche diversi blocchi che hanno rallentato la circolazione, ma che sarebbero stati sgomberati rapidamente dalla polizia, stando a quanto riportato dal ministro dell’interno Bruno Retailleau.

Ha scioperato anche la scuola, ma sui numeri dell’adesione c’è scontro tra il Ministero dell’Istruzione, che riporta che il 17,06% degli insegnanti non ha lavorato, e il sindacato Snes-Fsu, che invece parla di un’adesione del 45%.

Perché i francesi protestano

I grandi scioperi e le proteste del 18 settembre sono dovuti alla proposta di legge finanziaria che dovrà essere presentata al Parlamento nelle prossime settimane. Il debito pubblico francese sta peggiorando rapidamente e il governo ha proposto forti tagli alla spesa.

Il Parlamento, dove il partito del presidente Macron ha perso la maggioranza, ha sfiduciato il primo ministro Bayrou e al suo posto è arrivato Sébastien Lecornu, che ha cominciato a fare alcune concessioni.

I sindacati e i manifestanti chiedono però una manovra “più equa”, e hanno già mostrato apprezzamento per una proposta di tassa sui grandi patrimoni.