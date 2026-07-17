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Proteste a Torino, Extinction Rebellion ridipinge un Turet in verde fluo per contestare il Governo

Extinction Rebellion denuncia il degrado ecologico a Torino con un Turet ridipinto in verde fluo.

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Extinction Rebellion ha ridipinto in verde fluo un Turet, in piazza Arbarello a Torino, che versava in condizioni di degrado. In sovraimpressione la scritta: “Caldo e siccità: chi governa ti lascia a secco“. Una denuncia delle responsabilità politiche di Regione e Governo che continuano a minimizzare la crisi ecoclimatica e a negare ogni responsabilità per il peggiorare della situazione, di cui il caldo insopportabile e lo stato di secca del fiume Po sono un innegabile segno.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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