Proteste contro il DL sicurezza alla Camera, il video dell'occupazione dei banchi: espulso il deputato Scotto
Tensione in Aula: l'opposizione circonda i banchi del governo durante la discussione sul decreto sicurezza
I deputati delle opposizioni hanno accerchiato i banchi del governo nell’Aula della Camera ‘occupandone’ lo spazio durante la discussione sul decreto sicurezza, in una votazione sulle pregiudiziali. “Non potete bloccare i lavori del Parlamento, liberate i banchi del governo”, ha detto il presidente di turno Fabio Rampelli che ha poi espulso il dem Arturo Scotto e sospeso la seduta.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.