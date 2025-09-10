Proteste in Francia dei Bloquons Tout, tensione e arresti a Parigi: la situazione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La Francia è nel caos per la giornata di mobilitazione “Bloquons Tout”, cioè “blocchiamo tutto”, indetta dopo la nomina a primo ministro, da parte del presidente Emmanuel Macron, di Sebastien Lecornu. In tutto il Paese ci sono state 430 azioni di protesta, 273 assembramenti e 157 blocchi. In diverse città ci sono stati tafferugli e incidenti fra polizia e manifestanti. A Parigi già dal mattino sono stati occupati diversi licei, il centro commerciale di Les Halles è stato chiuso e un ristorante è stato dato alle fiamme.

Oltre 300 arresti in tutta la Francia

Sono stati schierati 80mila agenti di polizia nel tentativo di evitare scontri o incidenti in questa giornata di mobilitazione che ha scosso la Francia fin dalle prime ore.

Secondo le stime del ministero dell’Interno ci sono stati almeno 327 arresti in tutta la Francia, come confermato anche dall’emittente Bfmtv.

ANSA

Il ristorante coreano dato alle fiamme nel quartiere Les Halles di Parigi

In una conferenza stampa, Laure Beccuau, procuratrice generale di Parigi, ha riferito che solo nella capitale sono stati registrati 199 arresti, 99 dei quali hanno portato alla custodia cautelare da parte della polizia.

Un ristorante dato alle fiamme a Parigi

È stata dunque una giornata di forti tensioni politiche e sociali in tutto il Paese, con proteste antigovernative che hanno fatto da sfondo all’insediamento del nuovo primo ministro Lecornu, il quinto nominato in due anni da Emmanuel Macron.

A Parigi, nel quartiere Les Halles, un ristorante coreano è stato dato alle fiamme. Secondo un giornalista dell’emittente Bfmtv presente sul posto, gendarmi e agenti di polizia hanno evacuato una alla volta le persone all’interno del locale e hanno spento l’incendio che ha interessato soprattutto la facciata dell’edificio.

Il tentativo di “bloccare tutto”, come da slogan degli organizzatori, è in realtà riuscito solo in parte. Treni ad alta velocità e metropolitana a Parigi hanno funzionato regolarmente, ma numerose scuole sono state bloccate, così come diverse strade, linee ferroviarie e caselli.

Scontri tra manifestanti e polizia

Sempre a Parigi i manifestanti hanno alzato barricate con cassonetti, ostacolato il traffico e lanciato rifiuti contro la polizia. In mattinata, circa 1.000 persone hanno cercato di entrare nella Gare du Nord, ma sono state respinte dalle forze dell’ordine.

La prefettura di polizia di Parigi ha poi chiesto la chiusura totale del centro commerciale Westfield di Châtelet les Halles, nel cuore di Parigi, a causa degli appelli al saccheggio lanciati dal movimento ‘Bloquons tout’ e diffusi sui social network. L’ordine di chiusura vale per l’insieme di boutique e negozi del centro commerciale, uno dei più centrali di Parigi, non lontano dal Museo del Louvre, la Collection Pinault e il Centre Pompidou.

Anche altre città hanno vissuto momenti di forte tensione. A Lione, i manifestanti hanno bloccato una via principale e dato fuoco a cassonetti. A Nantes, la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. A Marsiglia, circa 200 manifestanti sono stati fermati mentre cercavano di bloccare una delle arterie principali della città.

Lecornu ai francesi: “Ce la faremo”

Il nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha illustrato brevemente il suo “metodo” e il “cambiamento” che intende imprimere all’azione di governo.

Durante la cerimonia del passaggio di consegne con il predecessore, François Bayrou, Lecornu ha promesso di “cambiare”, anticipando che lui e i suoi collaboratori dovranno “essere più seri nel modo di lavorare con le opposizioni”, oltre ad “essere più creativi”.

“Servirà rompere con il passato e non soltanto nella forma o nel metodo – ha detto Lecornu – serve rompere anche sul fondo” delle questioni. “Ai francesi dico che ce la faremo“, ha poi aggiunto.