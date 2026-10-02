Proteste in Francia, Ilaria Salis auspica una "mobilitazione anche in Italia": Italo Bocchino all'attacco

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Scontro tra Ilaria Salis e Italo Bocchino con come sfondo le proteste in corso in Francia, partite dagli studenti degli istituti superiori e diventate vera e propria guerriglia urbana. All’europarlamentare che aveva auspicato una “mobilitazione anche in Italia”, ha risposto Italo Bocchino che ha concluso che “se la sinistra dovesse andare al governo sarebbero grandi problemi per l’Italia”.

Ilaria Salis e Italo Bocchino: è scontro

Le proteste in corso da circa 10 giorni in Francia sono lo sfondo dello scontro tra Ilaria Salis e Italo Bocchino.

Le dichiarazioni della prima – che ha auspicato movimenti simili anche nel nostro Paese – sono state criticate dal giornalista ed ex parlamentare che, ripercorrendo il recente passato dell’europarlamentare, ha condannato il messaggio che le sue parole fanno passare e le possibili conseguenze sui più giovani.

ANSA

Proteste in Francia: cosa sta succedendo

Da ormai circa 10 giorni la Francia è nel caos per le conseguenze delle proteste degli studenti. Partita dagli istituti superiori e dagli alunni che chiedevano migliori condizioni di studio, in poco tempo la mobilitazione si è trasformata in rivolta e vera e propria guerriglia civile e urbana.

Dagli istituti superiori si è passati anche alle università e le rimostranze si sono estese a tante altre città francesi da Parigi a Lione, fino a Marsiglia. Tanti gli incidenti anche gravi: alcune scuole sono state date alle fiamme, con danni agli edifici scolastici che già ammontano a diversi milioni di euro, professori e presidi sono stati vittime di violenze, oltre duemila studenti sono stati fermati durante gli scontri con la polizia.

Ed è stato già annunciato che le proteste proseguiranno anche nei prossimi giorni in oltre 560 licei con tante altre scuole che resteranno chiuse.

La richiesta dell’europarlamentare

In merito alla vicenda, Ilaria Salis ha sottolineato come le proteste siano partite soprattutto nelle periferie e come denuncino mancanze dell’istruzione francese come “le condizioni fatiscenti degli istituti, le classi troppo numerose e le difficili condizioni di lavoro del personale scolastico”.

“Anche in Italia ci sarebbero tutte le ragioni per una mobilitazione di questa portata. Scuole che cadono a pezzi, classi sovraffollate, personale sottopagato e condizioni di lavoro sempre più difficili. E, per di più, il nostro Paese investe nell’istruzione una quota della propria ricchezza nazionale sensibilmente inferiore rispetto alla Francia”, ha aggiunto l’europarlamentare di Avs.

Che, infine, ha dichiarato: “La scuola pubblica è un diritto fondamentale e il miglior investimento che possiamo fare per il nostro futuro. Dunque, evviva il movimento studentesco”.

L’attacco del giornalista

In risposta alle sue esternazioni è intervenuto Italo Bocchino che, con un video su X, ha preso le mosse dalle sue parole per attaccarla. “Ilaria Salis, uno dei miti della sinistra italiana, auspica che anche in Italia ci siano proteste come quelle che abbiamo visto in Francia, dove le manifestazioni studentesche sono degenerate anche in aggressioni e gravi episodi nelle scuole”, scrive a corredo del filmato postato sui suoi canali social.

Quindi il giornalista e direttore editoriale del Secolo d’Italia continua: “Salis auspica che anche da noi ci siano studenti che mettano a ferro e fuoco l’Italia, che cospargano magari di benzina i presidi degli istituti scolastici. Ecco, questa è una parlamentare della sinistra, che adesso lancia un appello e spera che vengano commessi dei reati, che vengano creati problemi alle scuole italiane. Questo è il messaggio che la sinistra dà agli studenti, ai giovani, all’Italia. Una parlamentare del campo largo ha sostenuto questo ed è molto importante perché se dovessero andare al governo sarebbero grandi problemi per l’Italia”.

Infine, l’ex parlamentare traccia un profilo del suo bersaglio in questa disputa verbale. “Ilaria Salis è quella lì che in Ungheria è stata processata, arrestata per aver usato violenza. Questa è l’accusa, poi vedremo quale sarà la verità, ammesso che si faccia il processo, perché è sfuggita da esso facendosi candidare con la sinistra italiana. Quindi è diventata parlamentare europea e si è ritirata a Strasburgo con uno stipendio molto importante, non ha pagato i suoi collaboratori che le hanno fatto causa e hanno vinto una causa del lavoro per circa 300mila euro”.