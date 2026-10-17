Proteste in Francia, scontri e violenze a Parigi. Oltre 400 fermati, in fiamme municipio di Limoges

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

In Francia le manifestazioni, organizzate da studenti e gilet gialli per chiedere miglioramenti nella scuola e protestare contro il caro-vita, sono state caratterizzate da violenti scontri, incendi, saccheggi e oltre 400 le persone fermate. Le proteste hanno coinvolto Parigi e numerose altre città del Paese. A Limoges il municipio è stato dato alle fiamme ed è crollata la torre campanaria.

Proteste in Francia, il bilancio provvisorio

Secondo i dati riportati dalle autorità e diffusi da TF1, circa 500mila persone hanno partecipato ai cortei, mentre gli organizzatori parlano di 800mila presenze.

Il bilancio provvisorio è di oltre 400 persone fermate e 60 agenti feriti.

A Saint-Etienne, un giovane manifestante ha perso una mano in seguito all’esplosione di una granata della polizia.

A Parigi i primi incidenti sono iniziati all’alba, quando circa cento persone con il volto coperto hanno preso di mira la sede della redazione di CNews, emittente televisiva di proprietà dell’imprenditore Vincent Bolloré.

Successivamente, le forze dell’ordine hanno disperso diversi cortei non autorizzati nei pressi della Gare du Nord e della Gare de l’Est.

Gli scontri più violenti si sono verificati in Place de la République, dove gruppi di persone incappucciate e vestite di nero hanno lanciato petardi e altri oggetti contro la polizia.

Ulteriori incidenti sono stati segnalati in Place de la Concorde, vicino all’Eliseo e all’Assemblea Nazionale, in un’area dichiarata inaccessibile dalla prefettura.

Le parole di Macron

Il ministro dell’Interno, Laurent Nunez, ha denunciato “gravissimi disordini”, confermando il ferimento di 60 poliziotti.

Due agenti sono stati ricoverati in ospedale privi di sensi.

Uno di loro è stato colpito da un grosso sasso “in modo estremamente violento”.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato gli episodi di violenza attraverso un messaggio pubblicato su X, annunciando provvedimenti nei confronti dei responsabili delle devastazioni.

“Nella nostra Repubblica non c’è posto per la violenza. Chi ha distrutto, attaccato le prefetture e i negozi e che ha persino saccheggiato i nostri municipi, sarà perseguito e punito”, ha dichiarato il capo dello Stato.

Scontri anche a Marsiglia, Lione e Bordeaux

Le violenze hanno interessato anche altre importanti città francesi.

A Marsiglia, alcune decine di manifestanti hanno fatto irruzione nell’atrio del municipio, situato nella zona del Porto Vecchio, dopo aver sfondato la porta d’ingresso.

Durante l’azione è stato scandito lo slogan “è la Rivoluzione, prendiamo la Bastiglia”.

Nella stessa città è stato attaccato anche un commissariato lungo la Canebière, una delle principali strade del centro.

A Lione, gli scontri si sono concentrati in Place Bellecour, dove è stato danneggiato anche il chiosco dell’ufficio del turismo.

Particolarmente grave la situazione a Bordeaux, dove è stata saccheggiata la residenza della prefetta Sophie Brocas, che ha condannato gli episodi “con la massima fermezza”.

Nel centro cittadino sono stati segnalati scontri tra “elementi radicali” e polizia nei pressi del municipio.

Diversi gruppi di giovani con il volto coperto hanno inoltre saccheggiato numerosi negozi, soprattutto lungo rue Sainte-Catherine.

Municipio in fiamme a Limoges, incendio nell’edificio storico dopo le proteste

Gravi violenze anche a Limoges, dove il municipio è stato incendiato durante gli scontri scoppiati sabato 17 ottobre 2026.

Un gruppo di persone incappucciate avrebbero preso d’assalto l’edificio al termine di una manifestazione alla quale avevano partecipato diverse migliaia di persone.

Secondo quanto riferito dall’AFP, gli aggressori avrebbero prima incendiato un’automobile della polizia municipale davanti al palazzo, poi hanno infranto alcune vetrate e sono entrati nell’edificio, appiccando il fuoco.

Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente a un’ala del municipio, raggiungendo il tetto e la struttura portante.

La torre campanaria è crollata a causa del vasto incendio.

Il municipio di Limoges è un edificio storico inaugurato nel 1883, progettato dall’architetto Charles-Alfred Leclerc e iscritto nell’elenco dei monumenti storici francesi dal 1975.

Guillaume Guerin, sindaco di Limoges, ha dichiarato in conferenza stampa che “il municipio ha subito danni gravissimi”.

Il rogo ha distrutto la sala dei matrimoni e dell’anagrafe, mentre i pompieri stanno lottando per fronte alla violenza delle fiamme.