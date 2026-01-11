Proteste in Iran, quasi 200 morti e Usa pronti a intervenire, presentate a Trump le opzioni di attacco

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sarebbero più di 200 i manifestanti uccisi dalle forze del regime dell’Iran durante le manifestazioni che, da inizio gennaio, attraversano il Paese. Gli Usa hanno minacciato di intervenire e il Pentagono ha presentato al presidente Trump le possibili opzioni di attacco. Gli ayatollah hanno risposto che, in caso di offensiva, colpiranno Israele.

Dall’inizio di gennaio l’Iran è attraversato da proteste e manifestazioni. Partiti per chiedere interventi contro l’inflazione, arrivata a più del 50%, e sullo stato dell’economia, i cortei sono diventati rivolte contro il regime.

Gli ayatollah hanno disattivato internet in tutto il Paese e le notizie sono quindi scarse e difficili da verificare. Le poche Ong ancora attive sul territorio parlano però di più di 200 morti tra i manifestanti.

Le forze del regime starebbero sparando sulla folla e arrestando persone in maniera indiscriminata. Più di 2.000 i manifestanti già finiti in carcere.

Gli Usa minacciano di intervenire

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in questi giorni, ha più volte espresso vicinanza al popolo iraniano, intimando al regime di rispettare il proprio popolo.

Gli Usa sono arrivati a minacciare un intervento nel Paese, che sarebbe il secondo il poco più di sei mesi dopo i bombardamenti dei siti nucleari di questa estate.

Tra il 10 e l’11 gennaio però, i piani di attacco si sarebbero fatti più concreti. Il Pentagono avrebbe presentato a Trump le opzioni che le forze armate statunitensi hanno nella regione, stando a quanto riporta il New York Times.

La risposta del regime iraniano

Il presidente del parlamento di Teheran ha risposto alle minacce degli Usa dicendo che, in caso di attacco, l’Iran sarebbe pronto a colpire sia obiettivi militari statunitensi nella regione, sia Israele.

L’Idf, l’esercito israeliano, ha reagito alle minacce dichiarando di essere pronto a rispondere a sua volta in caso di attacco iraniano.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu convocherà alle 17 i suoi ministri per discutere della situazione. In alcune dichiarazioni ha però già sostenuto i manifestanti, assicurando che la caduta della Repubblica islamica riaprirebbe il dialogo tra i due Paesi.