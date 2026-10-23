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Proteste in Italia, Irene Montero contro i politici: "V'indigna cassonetto bruciato, siete parte del problema"

Irene Montero critica i politici per la loro reazione alle proteste, sottolineando l'indifferenza verso i veri problemi.

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Irene Montero attacca i politici sulle proteste in Italia e in Spagna. «Li fa arrabbiare moltissimo un cassonetto bruciato. Considerano insopportabile un sampietrino rotto in Italia; è intollerabile una tendopoli a Madrid», ha detto l’eurodeputata di Podemos, accusandoli di indignarsi per i beni distrutti durante i disordini e di ignorare problemi più gravi. «Se chiedono il pugno duro contro i giovani che protestano, dovrebbero chiederlo anche contro gli speculatori, le banche, le grandi imprese, le aziende energetiche e i miliardari. Siete voi parte del problema».

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