Proteste in Spagna per la crisi abitativa, scontri con la polizia a Valencia. Il Governo di Sanchez a rischio

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Lo sfratto di un’anziana di 87 anni ha dato il via in Spagna a massicce proteste contro il caro affitti e la crisi abitativa. Si marcia nelle principali città del Paese, mentre in centro a Madrid un sit in va avanti da giorni. Nel frattempo, il Parlamento ha bocciato i decreti proposti per contrastare la speculazione immobiliare e il Governo di Pedro Sanchez è in bilico. Si rischiano elezioni anticipate.

Lo sfratto di Maricarmen diventa un caso

Mercoledì 23 settembre Maria del Carmen Abascal, cittadina di Madrid di 87 anni, è stata sfrattata dalla casa in cui ha vissuto tutta la vita.

Il provvedimento è giunto dopo una battaglia legale durata 8 anni. L’anziana, invalida al 50%, dopo essere stata portata fuori dal suo appartamento è stata ricoverata in ospedale.

ANSA

Il caso di Abascal ha riacceso le luci su un problema che da anni affligge le principali città spagnole, con affitti aumentati esponenzialmente nel corso del tempo fino a superare un intero stipendio medio.

A seguito dello sfratto dell’anziana, centinaia di cittadini si sono accampati in Puerta del Sol, una delle piazze principali della capitale, in segno di protesta.

Bocciati i decreti contro la crisi abitativa

Il Governo guidato dal leader socialista Pedro Sanchez ha proposto due decreti per rafforzare le protezioni di chi vive in affitto e limitare la speculazione immobiliare.

Entrambe le proposte sono state bocciate dal Parlamento, a causa del voto contrario di Juntis, partito indipendentista catalano di centro destra.

No hanno votato anche gli esponenti del Partito Popolare di centrodestra e quelli di Vox, movimento di estrema destra.

La bocciatura dei decreti potrebbe influire negativamente sulla stabilità del governo di Sanchez, privo di una vera maggioranza, e si temono elezioni anticipate.

Proteste e scontri con la polizia a Madrid e Valencia

L’intera nazione si è mobilitata dopo lo stop ai decreti contro la crisi abitativa. Nella giornata di sabato 3 ottobre sono stati convocati cortei dai sindacati degli inquilini in più di 50 città.

Sono scesi in piazza, tra gli altri, i cittadini di Santander, Santiago di Compostela, Palma di Maiorca, Toledo, Vigo, Barcellona, Alicante e Malaga.

La manifestazione più corposa si è tenuta nella capitale Madrid. In strada hanno sfilato, secondo la prefettura, almeno 70.000 persone. Secondo gli organizzatori i manifestanti erano mezzo milione.

A Valencia si sono registrati scontri con la polizia quando alcuni manifestanti hanno tentato di irrompere nel Palau de las Artes, dove era in corso una convention di imprese immobiliari.