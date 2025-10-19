Proteste negli Stati Uniti contro Trump, lui guida jet e scarica liquami su cortei No Kings: il video con l'IA

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Milioni di persone sono scese in piazza in centinaia di città degli Stati Uniti per il “No Kings Day“. Le proteste contro il presidente Donald Trump stanno raccogliendo sempre più persone. Il leader della Casa Bianca ha risposto ai manifestanti con un video generato con l’AI in cui pilota un aereo con la scritta “King Trump” e lancia liquami sui cortei.

Il video di Trump contro i manifestanti

Donald Trump ritiene le proteste “contro l’America” e, prima delle proteste, ha esteso il dispiegamento della Guardia nazionale alle città guidate dai democratici.

Su Truth Social ha poi condiviso un controverso video creato con l’Intelligenza artificiale in cui lo stesso presidente lancia letame sui manifestanti.

ANSA

Le proteste a Los Angeles contro Donald Trump

Nella clip si vede il presidente Usa con in testa una corona da re che pilota un aereo militare con la scritta “King Trump”. Sorvolando le città statunitensi, il tycoon sgancia letame sui manifestanti che protestano in strada.

Perché gli americani protestano contro Trump

Chi sta manifestando contro il presidente degli Stati Uniti accusa Donald Trump di diffondere odio e reprimere i diritti garantiti dal primo emendamento.

Secondo gli organizzatori delle proteste sono scese in piazza quasi 7 milioni di persone, tutti uniti per respingere l’autoritarismo e ricordare al mondo che “la democrazia appartiene al popolo, non all’ambizione di un solo uomo”, hanno dichiarato in una dichiarazione Ezra Levin e Leah Greenberg, co-fondatori di Indivisible, parte della coalizione No Kings.

“No kings”, “non vogliamo re”, è lo slogan scritto su decine di migliaia di cartelli e striscioni agitati dai manifestanti in tutti gli Stati Uniti.

Sono state organizzate oltre 2.500 marce. “Il presidente pensa che il suo potere sia assoluto”, affermano gli organizzatori delle manifestazioni sul loro sito.

“Ma in America non abbiamo re e non ci tireremo indietro di fronte al caos, alla corruzione e alla crudeltà”, hanno aggiunto. L’onda di proteste è arrivata sino in Europa con Berlino, Madrid, Roma e Firenze che hanno ospitato manifestazioni di solidarietà.

Politici e celebrities a favore delle proteste

I democratici e gli indipendenti hanno cavalcato la protesta sui social media e anche partecipando direttamente.

Bernie Sanders è salito sul palco a Washington per dichiarare che “nel corso della storia di questo Paese, persone hanno combattuto e sono morte per preservare la nostra democrazia. Non permetteremo a Trump o a chiunque altro di portarcela via”.

Si sono mobilitate anche le celebrities di Hollywood. Robert De Niro ha pubblicato un breve video in cui esorta gli americani a unirsi per “alzare la voce in modo non violento”.

“Abbiamo avuto due secoli e mezzo di democrazia… spesso impegnativa, a volte caotica, sempre essenziale”, ha affermato la star di Hollywood aggiungendo che “ora abbiamo un aspirante re che vuole togliercelo: Re Donald I”.

La pasionaria Jane Fonda, Kerry Washington, John Legend, Alan Cumming e altri hanno invece partecipato alle marce.