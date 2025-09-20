Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermate quattro attiviste del movimento ambientalista “Ultima generazione” per manifestazione non preavvisata nei pressi di Piazza Montecitorio nella mattinata di oggi. Le donne sono state bloccate mentre tentavano di esporre cartelli a sostegno della causa palestinese, annunciando uno sciopero della fame.

Le informazioni diffuse dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nelle prime ore del mattino, quando le quattro attiviste sono state individuate nei pressi di Roma, precisamente vicino a Piazza Montecitorio. Le donne, appartenenti al movimento “Ultima generazione”, si stavano preparando a mostrare cartelli che annunciavano uno sciopero della fame, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese.

Il fermo e l’identificazione delle attiviste

Gli agenti hanno proceduto al fermo delle quattro persone prima che la manifestazione potesse avere inizio. Due delle attiviste erano già destinatarie di un foglio di via obbligatorio, misura preventiva che vieta la permanenza nel Comune di Roma. Dopo il fermo, tutte sono state accompagnate presso il Distretto di P.S. Trevi per gli accertamenti e le procedure di rito.

Provvedimenti amministrativi e segnalazioni

Per le altre due componenti del gruppo, la Polizia ha avviato l’istruttoria necessaria all’adozione del foglio di via con divieto di soggiorno nella città. In questo modo, anche loro potrebbero essere allontanate da Roma nei prossimi giorni, qualora la misura venga confermata dalle autorità competenti.

Le accuse e le conseguenze legali

Tutte e quattro le attiviste sono state denunciate per manifestazione non preavvisata, un reato previsto dalla normativa italiana che regola le manifestazioni pubbliche. Inoltre, per le due donne che hanno violato il foglio di via già emesso nei loro confronti, scatterà anche la segnalazione all’Autorità giudiziaria per la violazione della misura di prevenzione interdittiva relativa al soggiorno nella Capitale.

Il contesto della protesta

La protesta delle attiviste di “Ultima generazione” si inserisce in un quadro di mobilitazioni a sostegno della causa palestinese che, nelle ultime settimane, ha visto crescere l’attenzione dell’opinione pubblica e delle associazioni civili. L’annuncio dello sciopero della fame rappresentava un gesto simbolico per richiamare l’attenzione sulla situazione in Palestina e sulle richieste di intervento da parte delle istituzioni italiane e internazionali.

Le misure di prevenzione e la gestione dell’ordine pubblico

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza del rispetto delle regole che disciplinano le manifestazioni pubbliche, soprattutto in aree sensibili come Piazza Montecitorio, sede delle principali istituzioni politiche italiane. Il foglio di via obbligatorio e il divieto di soggiorno sono strumenti amministrativi utilizzati per prevenire situazioni di rischio e garantire la sicurezza pubblica.

Reazioni e commenti

L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori delle cause ambientaliste e i difensori dell’ordine pubblico. Da una parte, le associazioni per i diritti civili hanno espresso preoccupazione per le limitazioni al diritto di manifestare, mentre dall’altra le autorità hanno ribadito la necessità di rispettare le procedure previste dalla legge per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Conclusioni

L’intervento delle forze dell’ordine nei confronti delle quattro attiviste di “Ultima generazione” rappresenta un nuovo episodio nel dibattito tra libertà di espressione e tutela dell’ordine pubblico. Le conseguenze legali per le donne fermate saranno definite nei prossimi giorni, mentre resta alta l’attenzione sulle modalità di gestione delle proteste in luoghi simbolici come Piazza Montecitorio.

