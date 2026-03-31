Protezione civile, allerta meteo da rossa ad arancione in tre regioni: dove chiudono le scuole per la pioggia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Scatta l’allerta meteo per la giornata di mercoledì 1 aprile, con pioggia e vento che colpiranno l’Italia da nord a sud. La protezione civile ha diramato l’allerta rossa in alcune zone dell’Abruzzo e arancione in Molise e Puglia. Allerta gialla invece su una parte di Umbria, Marche e Lazio e sull’intero territorio di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in alcuni comuni, dove i sindaci hanno firmato ordinanze di sospensione delle attività didattiche.

Il bollettino della protezione civile

Condizioni meteorologiche avverse per la giornata di mercoledì 1 aprile secondo il bollettino diramato dalla protezione civile.

Il nuovo avviso integra ed estende quello già emesso nella giornata del 30 marzo.

Il centro di bassa pressione che si trova sul Tirreno, si sposta infatti verso i settori ionici richiamando correnti fredde dai Balcani.

L’allerta meteo regione per regione

La protezione civile ha diramato l’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico su settori dell’Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro e Bacino Tordino Vomano.

Allerta arancione per rischio idralico in altre zone dell’Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), in Molise e Puglia.

Allerta gialla invece in Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Umbria, Campania e Lazio.

Dove chiudono le scuole

In alcuni comuni poi i sindaci hanno firmato ordinanze di sospensione delle attività didattiche. Ecco l’elenco dei comuni dove le scuole resteranno chiuse mercoledì 1 aprile a causa della pioggia.

In Abruzzo:

Arsita

Bellante

Bisenti

Castilenti

Castiglione Messer Raimondo

Cermignano

Chieti

Giulianova

Montefino

Morro d’Oro

Mosciano Sant’Angelo

Penna Sant’Andrea

Roseto degli Abruzzi

In Molise:

Capracotta

In Campania:

Nusco

Montemarano

Bagnoli Irpino

In Puglia:

Brindisi

Taranto

L’elenco di comuni dove le scuole restano chiuse può subire aggiunte e variazioni: per questo i cittadini sono invitati a controllare e tenere monitorata la situazione sul sito istituzionale del comune interessato, che resta la fonte principale per le informazioni ufficiali. Informazioni sulla chiusura delle scuole possono eventualmente essere pubblicate anche sui canali social del sindaco o del comune.

Neve, pioggia e vento da nord a sud

Già dal pomeriggio di martedì 31 marzo, venti da forti a burrasca hanno iniziato a interessare Toscana e Campania.

Precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con estensione alla Sicilia settentrionale.

Nevicate sparse si registrano al di sopra dei 700-900 metri su Marche meridionali, settori sud-orientali dell’Umbria e nord-orientali del Lazio, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Dal primo pomeriggio di mercoledì 1 aprile, venti da forti a burrasca previsti su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Puglia e Basilicata.

Attese mareggiate lungo le coste esposte. Nevicate diffuse al di sopra dei 700-900 metri su Abruzzo e Molise, con apporti abbondanti specie sui settori orientali.