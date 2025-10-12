Difende ragazzo dal branco a Palermo, Paolo Taormina ucciso con un colpo alla testa: fermato presunto killer

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un 21enne di Palermo è stato ucciso per aver difeso un giovane da un pestaggio di gruppo. È successo nel centro storico di Palermo, in piazza dell’Olivella. La vittima, Paolo Taormina, era intervenuta per proteggere un giovane che stava subendo un pestaggio. Quando il branco sembrava essersi calmato, uno di loro ha estratto una pistola e ha sparato a bruciapelo, uccidendo il 21enne. I componenti del gruppo sono poi fuggiti in sella a diversi scooter, ma poche ore dopo il presunto killer è stato fermato.

Omicidio a Palermo nel cuore della movida

Il brutale omicidio è avvenuto a 50 metri dal Teatro Massimo, nel cuore di Palermo, intorno alle 3 di notte di domenica 12 ottobre. Secondo la prima ricostruzione, all’esterno di un locale sarebbe scoppiata una maxi rissa e la vittima, Paolo Taormina, sarebbe intervenuta per salvare un giovane da un pestaggio.

In effetti il branco aveva fermato l’aggressione, ma all’improvviso uno di loro ha estratto una pistola e ha sparato alla testa del 21enne, morto sul colpo.

ANSA

I carabinieri sul luogo dell’omicidio di Paolo Taormina, a Palermo

Ucciso con un colpo alla testa

Secondo quanto riportato da Repubblica, la vittima sarebbe il figlio dei proprietari del locale O’scrusciu, che si trova in piazza dell’Olivella. Paolo Taormina, richiamato da quanto stava accadendo poco lontano, avrebbe fermato uno dei giovanissimi che stava picchiando con violenza un coetaneo, bloccato a terra.

Un gesto che ha scatenato la reazione violenta di un componente del branco, che ha estratto una pistola e ha sparato al 21enne. Poco dopo i componenti del gruppo sono scappati in sella a diversi scooter. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno transennato la zona per effettuare tutti i rilievi del caso.

Fermato il presunto killer

Subito dopo l’omicidio le forze dell’ordine si sono messe al lavoro per cercare i membri del branco che ha partecipato alla rissa sfociata nell’omicidio del 21enne di Palermo Paolo Taormina.

Il presunto killer sarebbe stato fermato nel quartiere Uditore, mentre era in casa con la compagna.

Si tratterebbe di un 28enne originario dello Zen. Il giovane si sarebbe rifugiato in casa della fidanzata ed è stato portato in caserma per essere interrogato.

La testimonianza di un amico

A raccontare quanto successo è stato anche un amico di Taormina, che avrebbe assistito alla rissa e al successivo omicidio.

“In dieci picchiavano un ragazzino, Paolo è uscito e ha detto loro di smetterla” ha svelato, raccontando poi gli attimi successivi: “Sembrava finita, quando uno lo ha colpito”.