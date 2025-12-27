Prova a intrufolarsi in casa dell'ex compagna a Viterbo, 31enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto l’arresto domiciliare con braccialetto elettronico per un cittadino tunisino di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine per aggressioni fisiche e atti persecutori nei confronti della ex compagna. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Viterbo dopo che l’uomo ha continuato a perseguitare la donna, nonostante fosse già sottoposto a una misura cautelare di divieto di avvicinamento.

Le indagini e la collaborazione tra le forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nei giorni scorsi grazie alla sinergia tra la Polizia di Stato e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. L’uomo, cittadino tunisino di 31 anni, era già stato segnalato per aggressioni fisiche e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Nonostante il divieto di avvicinamento disposto dall’Autorità Giudiziaria nel mese di agosto, il soggetto ha continuato a mettere in atto comportamenti vessatori, arrivando persino a tentare di introdursi nell’abitazione della vittima.

La violazione della misura cautelare

Il cittadino tunisino, già destinatario di una misura restrittiva, ha ignorato il provvedimento giudiziario e ha proseguito con le sue condotte persecutorie. La sua insistenza nel cercare un contatto con la donna, nonostante il divieto, ha portato la Squadra Mobile della Questura di Viterbo ad approfondire le verifiche sul suo conto. Gli accertamenti hanno confermato la reiterazione dei comportamenti illeciti, aggravando così la sua posizione.

L’intervento della Procura e il nuovo provvedimento

A seguito delle indagini svolte e della documentazione raccolta, la Procura della Repubblica di Viterbo ha richiesto un aggravamento della misura cautelare. Il Tribunale del capoluogo ha quindi disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo, al fine di tutelare la vittima e prevenire ulteriori episodi di stalking e violenza.

L’esecuzione dell’arresto

Il cittadino tunisino è stato rintracciato dai militari della Guardia di Finanza durante specifici accertamenti di competenza. L’arresto è stato eseguito senza incidenti e l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, dove sconterà la misura cautelare sotto controllo elettronico.

IPA