Prova a rubare la borsa a una donna a Genova, rischia il linciaggio in strada: Vannacci invoca la remigrazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Furto e pestaggio a Sampierdarena. È accaduto in piazza Montano, dove un uomo ha tentato di rubare una borsa e una catenina a una donna. I primi a intervenire sono stati un gruppo di uomini connazionali della donna, di nazionalità sudamericana. Un negoziante ha chiamato il 112 e la polizia è intervenuta. Il ladro è stato arrestato, ma anche trasportato in ospedale per il sospetto che avesse ingerito la collanina. Sulla vicenda interviene Roberto Vannacci, che dai social indica un’unica soluzione: “Remigrazione!”.

Tenta di rubare a una donna: viene aggredito

In piazza Montano, nel quartiere genovese di Sampierdarena, un uomo di nazionalità algerina ha rischiato il linciaggio da parte di un gruppo di uomini ecuadoriani. Questo aveva tentato di rubare la borsa e una catenina a una donna loro connazionale. Secondo il comunicato della Polizia di Stato, il loro intervento è seguito a un primo tentativo da parte del marito della donna di farsi riconsegnare la refurtiva.

Il trentunenne avrebbe rifiutato la richiesta ed estratto dalle tasche uno spray urticante. Il marito della vittima, colpito dallo spray, è stato difeso da un gruppo di uomini che, accortesi della situazione, lo hanno aiutato. Dai media locali, come Genova 24, sembra che anche lo stesso ladro sia stato colpito con il suo spray urticante (dal video è possibile scorgere il momento).

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Per ora la dinamica non è del tutto chiara. Il gruppo di uomini, connazionali della coppia derubata, avrebbe aggredito il ladro e ci sarebbe stato anche il lancio di alcuni oggetti pesanti come delle transenne. Ad avvertire la polizia è stato il proprietario di un negozio di fronte al quale si stava svolgendo la rissa. Un episodio che segue un altro, questa volta a Roma, che vede vittima un’anziana trascinata in strada.

L’intervento della polizia

Dal resoconto ufficiale della polizia si scopre che quando sono giunti sul posto, il trentunenne ha tentato di resistere all’arresto. Lo hanno trovato molto agitato, anche per via del linciaggio sfiorato e ancora in possesso dello spray urticante.

Avrebbe tentato di aggredire anche gli agenti, ma il ladro è stato contenuto e arrestato sul posto. Per il sospetto di una possibile “ingestione di parte della refurtiva”, ovvero la collanina, è stato trasportato al pronto soccorso del Galliera per effettuare una lastra.

Una volta giunto in ospedale, però, avrebbe tentato nuovamente di fare resistenza anche contro il personale medico e tentato di danneggiare l’apparecchiatura. È stato così portato presso la casa circondariale di Marassi in attesa del rito di convalida.

Pd e Lega alleati per la sicurezza

Dopo i fatti, PD e Lega hanno trovato in comune la necessità di maggiore sicurezza per il quartiere di Sampierdarena. Chiedono insieme un presidio fisso della polizia nelle zone più critiche e maggiori controlli. A lanciare la proposta è il consigliere della Lega Davide Rossi.

Si trova in accordo il Partito Democratico che, con una nota stampa, ha commentato l’accaduto di Piazza Montano e chiede presidi mobili della polizia locale nelle zone più critiche, telecamere e maggiori controlli.

Vannacci parla di Remigrazione

Anche Roberto Vannacci è intervenuto, ma a differenza di PD e Lega che hanno sottolineato la necessità di soluzioni sul territorio, si sarebbe limitato a proporre la soluzione slogan del suo partito: la remigrazione.

Su Facebook, ripubblicando il video nel quale si può seguire la fase dell’aggressione al ladro, scrive di come un “nordafricano” abbia scippato una signora, ma che in quest’occasione “gli è andata male”. Punta il dito contro la città amministrata dalla sindaca Silvia Salis, indicata come colei che ha “sospeso la procedura di dotazione del taser per la polizia locale e che predica l’inclusione”.

Infine, dopo aver chiesto la remigrazione, commenta: “In molti, tutti di sinistra, dicono che sia impossibile perché, secondo loro, ci costa troppo. Chissà perché i vari ragionieri non fanno i conti di quanto ci costa tenerceli”.