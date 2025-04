Prova a strangolare la moglie a Peschiera del Garda, 77enne arrestato per tentato omicidio: la donna è grave

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tentato femminicidio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Un uomo di 77 anni ha tentato di strangolare la moglie 72enne nel garage della propria abitazione. Ad avvertire il 118 è stato lo stesso anziano che è poi stato arrestato. La donna è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Verona Borgo Trento. Al momento si trova nel reparto di rianimazione in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Peschiera del Garda, l’aggressione alla moglie e la chiamata al 118

Quando i militari e i sanitari, avvertiti dall’aggressore, sono giunti nel garage dell’abitazione degli anziani coniugi hanno notato la donna riversa a terra.

Il marito era in stato confusionale ed ha ammesso spontaneamente di aver tentato di strangolare la moglie. L’episodio si è verificato lungo il pomeriggio di martedì 1 aprile.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Sulla mappa, cerchiata in rosso, la zona in cui si è consumato il tentato omicidio

La rianimazione sul posto e il trasferimento in ospedale della donna

I sanitari del Suem 118, non appena hanno raggiunto la casa, hanno iniziato a rianimare sul posto la 72enne che è poi stata trasferirla d’urgenza all’ospedale in condizioni molto gravi.

Avvisato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Verona, i carabinieri hanno arrestato il 77enne per tentato omicidio e lo hanno condotto nel carcere Veronese di Montorio.

Femminicidi in Italia, la drammatica statistica

Dall’inizio del 2025 le donne uccise sono già 11, tra cui Sara Campanella e Ilaria Sula, gli ultimi due casi tragici che hanno scosso l’Italia. Per la vicenda di Sara Campanella è stato fermato nelle scorse ore il 27enne Stefano Argentino.

Il fenomeno, per quel che riguarda l’età, è trasversale. Le vittime sono sia giovanissime, sia persone di mezz’età, sia anziane. I femminicidi avvengono, inoltre, in svariati contesti sociali.

La costante è che gli assassini uccidono quasi sempre per gelosia, prevaricazione o per un’ideologia patriarcale.

Agli omicidi si sommano i reati di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti.