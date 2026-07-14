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È scattata una denuncia presso la Motorizzazione Civile di Macerata, dove un cittadino di origini pakistane è stato sorpreso a tentare di superare l’esame teorico della patente con l’ausilio di dispositivi elettronici. L’uomo, residente a Recanati, è stato segnalato alla Procura della Repubblica per aver cercato di ricevere suggerimenti da remoto durante la prova.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando un funzionario della Motorizzazione Civile di Macerata ha notato un comportamento sospetto da parte di un candidato impegnato nell’esame teorico per la patente di guida. L’attenzione del funzionario è stata attirata dalla postura insolita dell’uomo e dalla presenza di un piccolo dispositivo elettronico che spuntava dalla manica sinistra della maglia.

Il sospetto ha portato il funzionario a contattare il Numero Unico di Emergenza (NUE 112), richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è giunta una pattuglia della “Volante” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata, che ha immediatamente individuato il candidato segnalato.

La perquisizione e il ritrovamento dei dispositivi

Il soggetto, un 44enne di origini pakistane, è stato sottoposto a perquisizione personale dagli agenti. L’operazione ha avuto esito positivo: sono stati rinvenuti e sequestrati un dispositivo bluetooth, uno smartphone e una piccola telecamera dotata di batteria. Tutti i dispositivi erano stati accuratamente nascosti e fissati al corpo dell’uomo con nastro biadesivo, nel tentativo di renderli il meno visibili possibile. In particolare, la microcamera era stata posizionata all’interno della manica sinistra della maglia, con lo scopo di inquadrare le domande visualizzate sullo schermo del computer durante l’esame.

Durante il controllo, gli agenti hanno chiesto all’uomo se fosse in possesso anche di un auricolare. Il candidato ha confermato, indicando che il piccolo dispositivo era nascosto nell’orecchio sinistro.

L’estrazione dell’auricolare e gli accertamenti

Successivamente, il fermato è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso, dove il personale sanitario ha provveduto a estrarre l’auricolare dall’orecchio. In seguito, l’uomo è stato condotto negli uffici della Questura per il fotosegnalamento e per ulteriori approfondimenti investigativi.

Le indagini hanno permesso di accertare che, prima dell’inizio della prova, era stata avviata una videochiamata dallo smartphone nascosto, collegato alla microcamera. In questo modo, le immagini delle domande d’esame venivano trasmesse in tempo reale a una persona non identificata, che suggeriva le risposte corrette tramite l’auricolare indossato dal candidato.

Il pagamento per il kit tecnologico

Nel corso degli accertamenti, è emerso che l’uomo aveva pagato una somma di denaro per poter utilizzare il kit tecnologico composto da microcamera, smartphone e auricolare. Questo sistema era stato ideato per consentire al candidato di ricevere suggerimenti da remoto e superare così la prova teorica della patente di guida.

La denuncia e le conseguenze

Alla luce dei fatti accertati, il cittadino pakistano, residente a Recanati e in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per aver tentato di superare l’esame teorico della patente con l’ausilio di dispositivi elettronici. La prova è stata dichiarata nulla e tutti i dispositivi sono stati posti sotto sequestro.

L’uomo, incensurato, dovrà ora rispondere delle sue azioni davanti all’autorità giudiziaria. L’episodio mette in luce l’attenzione delle forze dell’ordine e del personale della Motorizzazione Civile nel contrastare ogni forma di frode e di illecito durante le procedure di esame pubblico.

Il ruolo della prevenzione e della vigilanza

Questo caso evidenzia l’importanza della vigilanza da parte del personale preposto e la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine nel garantire la regolarità delle prove d’esame. L’intuizione del funzionario della Motorizzazione Civile e la collaborazione con la Polizia di Stato hanno permesso di smascherare un tentativo di frode che avrebbe potuto compromettere la validità dell’esame e la sicurezza stradale.

Le autorità invitano tutti i candidati a rispettare le regole e ricordano che l’uso di dispositivi elettronici non autorizzati durante le prove d’esame costituisce un illecito perseguibile per legge, con conseguenze penali e amministrative.

IPA