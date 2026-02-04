Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata a Bologna una denuncia per truffa ai danni di un commerciante bangladese. Un uomo italiano, classe 1968, è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria dopo aver tentato di vendere un appartamento di proprietà comunale spacciandosi per agente immobiliare.

La dinamica della truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata del 2 febbraio 2026, quando la vittima, un cittadino del Bangladesh nato nel 1992, si è presentata presso l’Ufficio Denunce dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Bologna per segnalare di essere stata raggirata da un sedicente agente immobiliare.

I fatti risalgono a novembre 2025. In quel periodo, il cittadino italiano si è presentato come un professionista del settore immobiliare, proponendosi di aiutare la vittima nella ricerca di un alloggio. Approfittando della fiducia del commerciante, l’uomo ha offerto un appartamento – in realtà di proprietà del Comune di Bologna – al prezzo di 118.000 euro.

Prima di procedere con l’acquisto, la vittima ha accettato di stipulare un contratto di locazione, versando 1275 euro come deposito cauzionale. Successivamente, sono stati richiesti altri 3600 euro per una presunta liberatoria da parte della fantomatica agenzia immobiliare.

L’intervento della Polizia

Nonostante le apparenze, il commerciante ha deciso di consultare il proprio avvocato per ottenere maggiori garanzie sull’operazione. Proprio grazie a questo passaggio, il tentativo di truffa è stato smascherato e la vittima ha deciso di sporgere denuncia.

Nel pomeriggio del 2 febbraio 2026, era previsto un nuovo incontro tra la vittima e il presunto agente immobiliare per la consegna di un’ulteriore somma di denaro. Gli agenti della Squadra Mobile si sono recati sul luogo dell’appuntamento e hanno individuato un uomo corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima. Dopo averlo visto entrare nel negozio e prendere la busta con il denaro, i poliziotti sono intervenuti, fermando e identificando il sospettato.

La confessione e la denuncia

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un timbro ad inchiostro, un blocchetto di ricevute e diversi fogli che documentavano l’attività illecita. Messo di fronte all’evidenza, il cittadino italiano ha confessato la truffa in corso ai danni del commerciante.

L’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di armi, è stato denunciato a piede libero.

