Prova di rubare profumi in un grande magazzino: 49enne denunciato per tentato furto a Como

Un 49enne rumeno è stato denunciato per tentato furto aggravato a Como. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti per reati simili, è stato fermato nel pomeriggio di ieri presso un grande magazzino di via Boldoni. La segnalazione è arrivata tramite il 112 NUE.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, verso le 17.30 del 14 aprile, una volante è stata inviata sul posto dopo la segnalazione del fermo di una persona sospettata di furto. Gli agenti hanno preso in consegna il 49enne, che si è mostrato tranquillo e collaborativo, raccogliendo tutte le informazioni necessarie per ricostruire l’accaduto.

Il racconto dell’inserviente

Un addetto alla sicurezza ha riferito di aver visto l’uomo infilarsi nella giacca due confezioni di profumo, del valore di quasi 300 euro, tentando poi di uscire senza pagare. Gli agenti hanno riconsegnato la merce sottratta all’addetto del grande magazzino.

Conseguenze legali

Il 49enne è stato portato in Questura di Como, dove sono emersi i suoi precedenti penali per vari furti, alcuni dei quali già condannati. È stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato. La sua posizione sarà valutata dall’Ufficio Immigrazione per eventuali provvedimenti amministrativi.

