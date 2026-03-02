Prove Invalsi dal 2 al 6 marzo su Italiano, Matematica e Inglese insieme al nuovo test su Competenze digitali

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sono iniziate lunedì 2 marzo 2026 le prove Invalsi per i maturandi: nelle classi campione dal 2 al 6 marzo, nelle non campione dal 2 al 31 marzo (con suppletiva dal 21 maggio al 5 giugno). Test al computer su Italiano, Matematica e Inglese e, per la prima volta, debutta la prova sulle Competenze digitali per le classi campione.

Le prove Invalsi 2026 sono partite lunedì 2 marzo con gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Per le classi campione la sessione ordinaria è stata prevista nella finestra tra il 2 e il 6 marzo.

Per le classi non campione la finestra è invece più ampia: le prove di Italiano, Matematica e Inglese possono essere programmate dal 2 al 31 marzo, sempre in modalità digitale. È prevista anche una sessione suppletiva dal 21 maggio al 5 giugno, destinata a chi non riesce a sostenere le prove nella sessione ordinaria.

La modalità di svolgimento, per le secondarie, avviene al computer (CBT). Le scuole gestiscono l’organizzazione pratica all’interno delle finestre nazionali, distribuendo gli studenti su più turni quando le dotazioni informatiche non consentono di svolgere le prove in un’unica giornata.

Italiano, Matematica e Inglese: come si svolgono i test e cosa cambia tra i diversi gradi

Per i maturandi le prove riguardano Italiano, Matematica e Inglese. L’Inglese è articolato in due sezioni, lettura e ascolto, e richiede quindi l’uso delle postazioni informatiche e di strumenti audio.

La rilevazione 2026 coinvolge progressivamente anche gli altri livelli scolastici. Dopo il grado 13, saranno interessati gli studenti della terza media (grado 8) dall’8 al 30 aprile, con le classi campione impegnate tra il 9 e il 14 aprile.

Toccherà poi alla scuola primaria, con prove in giornate uniche e in formato “carta e matita”: Inglese (solo quinte) il 5 maggio, Italiano il 6 maggio e Matematica il 7 maggio. Per la seconda superiore (grado 10) la finestra è prevista dall’11 al 29 maggio, con la rilevazione delle classi campione dal 12 al 15 maggio.

Competenze digitali: il nuovo test

La novità dell’edizione 2026 riguarda le classi campione dell’ultimo anno delle superiori, che per la prima volta sosterranno una prova sulle Competenze digitali (DigComp).

Il test si affianca alle prove tradizionali con l’obiettivo di misurare il livello di abilità digitali raggiunto al termine del percorso scolastico, secondo un quadro di riferimento europeo.

L’introduzione arriva dopo una fase di sperimentazione avviata nel 2025 con le classi campione del grado 10, utilizzata per mettere a punto struttura e contenuti. Per accompagnare la novità, è disponibile una guida con esempi di quesiti simili a quelli che verranno somministrati.