Provenzano replica a Bruno Vespa dopo lo scontro a Porta a Porta, "è sparito dopo la trasmissione"

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Dopo lo scontro a Porta a Porta con il conduttore Bruno Vespa, il deputato del Pd Giuseppe Provenzano ha replicato che “d’ora in poi quando qualcuno mi intimerà urlando di stare zitto, io sorriderò e continuerò a parlare”. Ai compagni di partito avrebbe detto di aver tentato di parlare dell’accaduto col giornalista, ma di non averlo trovato da nessuna parte al termine della trasmissione.

La replica di Provenzano sullo scontro con Bruno Vespa

Giuseppe Provenzano è stato invitato a parlare alla convention “La nuova questione meridionale” a Napoli.

L’ex ministro è stato introdotto sul palco dall’eurodeputato Sandro Ruotolo che ha chiesto un applauso “particolare” e “sappiamo tutti perché“, in riferimento allo scontro del responsabile esteri del Pd con Bruno Vespa a Porta a Porta.

“Grazie per l’affetto“, ha esordito Provenzano rivolto alla platea napoletana sottolineando che “il video parla chiaro” e che d’ora in poi, a chi gli urlerà contro di tacere, risponderà con un sorriso e continuando a parlare.

ANSA

L’indiscrezione sul dietro le quinte di Porta a Porta

La Repubblica riporta che Provenzano, ai suoi compagni di partito, avrebbe raccontato di aver cercato di parlare dell’accaduto con Vespa.

“Ma non l’ho più visto, quando è finita la trasmissione Vespa è sparito“, avrebbe detto il politico.

Provenzano sarebbe poi andato dagli autori del giornalista avvisandoli che non sarebbe mai più tornato in quella trasmissione e che non voleva che quanto accaduto in studio venisse tagliato.

La puntata è andata in onda integrale, sollevando polemiche.

Cosa è successo a Porta a Porta

Bruno Vespa ha avuto uno scatto di rabbia furente contro Giuseppe Provenzano quando l’ex ministro si è inserito durante l’intervento di Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia.

“Scusi, Provenzano… Mettiamoci d’accordo, lei ha parlato: lasci parlare… Se lui parla e lei interrompe…”, ha detto il conduttore cercando di moderare il dibattito.

Provenzano ha replicato spiegando che si stava interloquendo come “è legittimo” in uno studio democratico.

A quel punto i toni di Vespa si fanno più accesi. “Vuol venire al posto mio?” ha chiesto il conduttore.

Provenzano ha replicato con una battuta: “Non lo farei mai, forse dovrebbe sedersi da quella parte“, ovvero dove c’erano gli ospiti esponenti della maggioranza.

La reazione di Vespa è furiosa: “Questo non glielo consento! Lei mi deve trovare una trasmissione, con quello che vedete in giro con la par condicio… Non glielo consento! Ha fatto una battuta, se la poteva risparmiare! La prego, adesso stia zitto! Lasci parlare gli altri”.