Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata identificata dalla Polizia di Stato la responsabile di un incidente stradale con omissione di soccorso avvenuto a Verbania, che ha visto coinvolto un minorenne in motorino. L’autrice, una donna di circa sessant’anni, è stata individuata grazie alle indagini condotte dagli agenti, dopo che si era data alla fuga senza prestare aiuto.

L’incidente e la dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno 2026, intorno alle 17.30, nei pressi della rotatoria di Corso Nazioni Unite, vicino alla Questura del VCO.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una Renault Clio ha improvvisamente tagliato la strada a un motociclo Yamaha, condotto da un diciassettenne dell’Ossola. Nel tentativo di evitare l’impatto, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. L’automobile, dopo aver rallentato, si è allontanata senza fermarsi e senza prestare soccorso, configurando così una omissione di soccorso.

Le condizioni della vittima

Fortunatamente, la bassa velocità e la prudenza del giovane motociclista hanno evitato conseguenze gravi. Il ragazzo non ha riportato lesioni significative e si è subito recato in Questura per denunciare l’accaduto, permettendo così l’avvio immediato delle indagini.

Gli operatori del Corpo di Guardia della Questura, avendo assistito al sinistro, hanno prontamente allertato la Polizia Stradale. Le attività investigative sono state avviate senza indugio, coinvolgendo sia il personale della Sala Operativa della Questura sia quello della Polizia Stradale della Sezione di Verbania.

Grazie alla collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato, all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente, gli agenti sono riusciti a risalire rapidamente al veicolo coinvolto e, successivamente, all’identità della persona alla guida. Si tratta di una donna di circa sessant’anni, anch’essa originaria dell’Ossola.

La Polizia Stradale sta procedendo con l’elevazione delle sanzioni previste per la fuga dopo incidente e la omissione di soccorso. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda e completare le indagini sull’episodio avvenuto a Verbania.

IPA