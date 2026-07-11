Provocazione dell’Iran, Meloni insieme a Trump in tuta arancione da detenuta: il messaggio all’Occidente

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nuova provocazione dell’Iran ai leader dell’Occidente, inclusa Giorgia Meloni. La premier è comparsa su un quotidiano iraniano vestita con la tura arancione dei detenuti americani. Insieme a lei, oltre a Trump e Netanyahu, anche Rubio, Merz e Macron. La “lista nera” include i responsabili, secondo il regime, della morte dell’ayatollah Ali Khamenei.

Giorgia Meloni in tuta da detenuta su un giornale iraniano

Le tredici foto segnaletiche sono state pubblicate dal quotidiano iraniano Hamshari. Donald Trump e Benjamin Netanyahu, leader di Usa e Israele, sono gli unici ritratti con un mirino sulla fronte.

Gli altri undici politici, tra cui anche Giorgia Meloni, indossano una tuta arancione tipica dei detenuti americani. Il messaggio lanciato dal regime tramite il quotidiano, infatti, è rivolto ai presunti responsabili della morte della guida suprema Khamenei, avvenuta all’inizio della guerra tra Usa e Israele da una parte, e l’Iran dall’altra.

Gli altri leader nel mirino insieme a Giorgia Meloni

Nel testo a corredo delle foto segnaletiche si legge “la vendetta è inevitabile” e che “i criminali porteranno nella tomba il desiderio di una morte serena”.

Minacce dirette a una serie di leader occidentali, quindi, che finora erano state riservate principalmente a Trump e Netanyahu.

Nella lista, oltre ai leader di Usa e Israele e a Giorgia Meloni, compaiono anche: Marco Rubio (segretario di Stato americano), Keir Starmer (premier del Regno Unito), Emmanuel Macron (presidente della Francia), Friedrich Merz (cancelliere della Germania), Pete Hegseth (capo del Pentagono), Brad Cooper (comandante Centcom), Mike Huckabee (ambasciatore Usa in Israele), Israel Katz (ministro della difesa israeliano), Gideon Sa’ar (ministro degli Esteri israeliano), Eyal Zamir (capo di stato maggiore di Israele).

Il messaggio di minacce di Mojtaba Khamenei

La pubblicazione delle foto segnaletiche arriva nel giorno in cui Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema dell’Iran, ha diffuso un messaggio che invoca vendetta per la morte del padre.

“Questi criminali, dei quali esiste un elenco completo, dal primo all’ultimo, porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla nel proprio letto”, ha scritto Khamenei. “Devono sapere che tutto questo non dipende dalla mia presenza o da quella di altri responsabili”, ha aggiunto. Da quando ha preso il posto del padre, Mojtaba Khamenei non si è mai fatto vedere in pubblico né in video.

Dall’8 marzo sono arrivati solamente messaggi scritti, come avvenuto oggi in occasione della pubblicazione della “foto segnaletica” dei leader occidentali, tra cui Giorgia Meloni. Secondo diversi media, il 56enne Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito nei primi bombardamenti contro l’Iran e non si sa molto delle sue condizioni di salute.