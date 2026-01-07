Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia ha emesso tre provvedimenti di Daspo, due ammonimenti, nove avvisi orali, tre fogli di via obbligatori e due decreti di sorveglianza speciale per contrastare la criminalità e l’illegalità diffusa nella provincia di Reggio Calabria. I provvedimenti sono stati emessi nel mese di dicembre dal Questore.

Controlli a tappeto a Reggio Calabria e provincia

Come anticipato, nel corso del mese di dicembre il Questore della provincia di Reggio Calabria ha intensificato l’attività di prevenzione e controllo del territorio. Sono stati dunque emessi tre provvedimenti di Daspo per condotte antigiuridiche in ambito sportivo, ciascuno della durata di un anno.

Uno di questi ha riguardato un giocatore di una squadra dilettantistica. Oltre ai Daspo, sono stati emessi due provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti soggetti che si sono resi responsabili di atti persecutori e violenza domestica.

Il Questore ha inoltre notificato nove avvisi orali, invitando i destinatari a mantenere una condotta conforme alla legge.

Il contrasto a truffe e furti

Nel quadro delle attività di prevenzione sono stati inoltre emessi altri di foglio di via obbligatorio. Uno di questi è stato disposto dal Comune di Villa S. Giovanni nei confronti di un soggetto residente in Sicilia, denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa ai danni di una persona anziana.

Gli altri due provvedimenti sono stati emessi dal Comune di Taurianova nei confronti di soggetti residenti in Campania denunciati per furto in abitazione in concorso.

In tutti i casi ai destinatari è stato vietato il ritorno nei Comuni dai quali sono stati allontanati per tre anni.

Rafforzati i controlli per soggetti pericolosi

Il Questore ha inoltre avanzato tre proposte al Tribunale – sezione Misure di Prevenzione per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di altrettanti soggetti considerati portatori di pericolosità sociale, sia generica che qualificata.

In particolare l’attenzione si è concentrata su persone ritenute organiche a contesti associativi dediti alla perpetrazione di reati contro il patrimonio.

La stessa Autorità Giudiziaria ha accolto due proposte, emettendo altrettanti decreti di applicazione della sorveglianza speciale. Le misure, notificate dal personale della Divisione Polizia Anticrimine, hanno riguardato soggetti imputati o condannati ritenuti legati a contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso presenti nella provincia di Reggio Calabria.

La durata delle misure è stata fissata rispettivamente in tre anni e quattro anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

