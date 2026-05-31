Psg campione d'Europa, guerriglia a Parigi con scontri tra tifosi e polizia, feriti e centinaia di arresti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La città di Parigi è finita nel caos dopo la vittoria della Champions League da parte della squadra della capitale francese, il Paris Saint Germain che ha battuto l’Arsenal. Al fischio finale del match si è scatenata una vera e propria guerriglia tra tifosi e polizia che ha portato a centinaia di arresti e a innumerevoli danni non solo a Parigi ma anche in altre città del Paese.

Scontri a Parigi dopo la finale di Champions League tra Psg e Arsenal

Serata e nottata di tensione a Parigi tra il 30 e il 31 maggio con la capitale della Francia messa a ferro e fuoco dagli ultras del Psg, fresco vincitore della Champions League. Si sono registrati pesanti scontri tra tifosi e agenti di polizia che sono andati avanti a lungo nei momenti successivi alla partita di calcio.

Il bilancio parla di sette agenti feriti, di due persone che sarebbero in gravi condizioni dopo un incidente in scooter avvenuto a Parigi nel contesto dei festeggiamenti per la vittoria della squadra locale, di altre due che sarebbero ricoverate una per arresto cardiaco e un’altra perché accoltellata e di un totale di oltre 400 arresti.

Tifosi contro polizia nella capitale della Francia

Scene di vera e propria guerriglia a Parigi dopo la vittoria in Champions League del Psg. Tensioni si erano avute già prima della partita quando alcuni individui mascherati erano venuti a contatto con la polizia ma la situazione è degenerata intorno alle 23 quando la gara è terminata. Allora sono scoppiati nuovi scontri tra le parti che hanno provocato diversi danni.

Alle 01:30, come riporta Le Figaro, il Ministero dell’Interno ha segnalato 416 arresti in Francia, di cui 283 nell’area metropolitana di Parigi. “In alcune città, tra cui Parigi, i raduni festivi hanno provocato disordini che hanno richiesto interventi per sedarli ed effettuare arresti, in conformità con le ferme istruzioni impartite”, si legge nella nota.

Come detto, sette agenti di polizia sono rimasti feriti di cui uno si troverebbe in gravi condizioni dopo essere stato investito da un veicolo in fuga mentre altre due persone sarebbero ricoverate dopo un incidente a Porte Maillot, sulla tangenziale di Parigi. Le vittime stavano viaggiando su uno scooter che si è schiantato contro una barriera di cemento posta sulla carreggiata. Secondo una fonte della polizia, poi un’altra persona sarebbe stata colta da un arresto cardiaco ed è stata trasportata in ospedale dopo essere caduta nella Senna nel V arrondissement. Infine, un altro soggetto sarebbe stato accoltellato nei pressi di Place de la République, nell’XI arrondissement.

I feriti e gli arresti

Oltre al bilancio dei feriti, sono da segnalare innumerevoli danni alla città. Sono stati posti alle fiamme veicoli, bici e cassonetti, diversi negozi sono stati saccheggiati tanto che quattro brigate antisommossa motorizzate sono state inviate come rinforzo per gli agenti di polizia presenti per le strade di Parigi.

Cariche delle forze dell’ordine nella zona della Bastiglia e in particolare nei pressi del Parco dei Principi, dove veniva trasmessa la finale giocata a Budapest. Alcuni individui hanno tentato di attaccare la stazione di polizia nell’VIII arrondissement mentre altri hanno eretto barricate con bici e monopattini contro gli agenti, come scrive Repubblica.

Scontri in tutta la Francia, anche a Le Havre, Strasburgo, Agen, Niort, Montpellier, Grenoble, Digione e Bordeaux: si sono verificati lanci di mortai, lacrimogeni, sedie e bottiglie. Inoltre una sinagoga, degli autobus, dei cassonetti e diversi dehors di locali sono stati vandalizzati. È già stato predisposto un gran dispiegamento di forze per la parata dei giocatori che avverrà nella giornata di domenica 31 maggio. I campioni d’Europa saranno a Campo di Marte e verranno poi ricevuti al Palazzo dell’Eliseo. Ci si attende circa 100.000 persone per le strade di Parigi.

Le reazioni e il precedente

Unanime il coro di condanna da parte della politica con toni molto aspri soprattutto dalla destra. “Ancora una volta, troppe immagini di violenza in tutta la Francia dopo la vittoria del PSG. Questi barbari devono essere fermati una volta per tutte”, scrive Éric Ciotti, presidente di UDR (‘Unione delle Destre per la Repubblica, un partito di estrema destra). Gli fa eco Marine Le Pen, leader di Rassemblement National, che scrive: “Solo in Francia la vittoria di una squadra di calcio scatena disordini. Solo in Francia tutti si sentono obbligati a chiudersi in casa la sera di una vittoria per evitare di essere vittime di violenza“.

“In questo momento migliaia di persone si stanno riversando a Parigi per celebrare questo storico titolo. Lasciate che i parigini e gli abitanti dell’Île-de-France si godano questa sera il loro orgoglio e la loro gioia. Niente repressione violenta: il disastro dell’anno scorso non deve ripetersi”, chiede Clémence Guettle, deputata di La France Insoumise, movimento politico di sinistra

Il riferimento è a 12 mesi fa quando il Psg vinse la sua prima Champions League e si ebbero situazioni analoghe durante i festeggiamenti. Allora il bilancio fu ancora più tragico con due persone morte, nove agenti feriti e 559 arresti.