È di cinque tifosi denunciati e numerosi oggetti pericolosi sequestrati il bilancio dei controlli messi in atto dalla Polizia di Stato in occasione della Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham che ha riempito lo stadio di Udine il 13 agosto. L’operazione, svolta in collaborazione con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, è stata condotta per garantire la sicurezza pubblica, dopo che la mattinata aveva fatto temere possibili disordini a causa dell’arrivo massiccio di ultras stranieri.

Controlli straordinari per la sicurezza pubblica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il dispositivo di sicurezza predisposto per l’evento sportivo ha visto impegnati circa 1.500 operatori di Polizia nei tre giorni tra il 12 e il 14 agosto, con quasi 1.000 agenti schierati nella sola giornata del 13 agosto. I controlli si sono concentrati soprattutto sull’arrivo degli ultras provenienti da Parigi, che hanno iniziato a raggiungere Udine già dalle prime ore del mattino.

Il sequestro al casello di Udine Sud

Alle 7 di mattina, presso il casello autostradale di Udine Sud, sono iniziati controlli approfonditi sui veicoli in ingresso in città. Durante queste operazioni, gli agenti hanno fermato un’auto con targa francese, a bordo della quale viaggiavano cinque tifosi del Paris Saint-Germain. Considerando l’atteggiamento e le caratteristiche degli occupanti, la Polizia ha deciso di procedere a un’ispezione accurata del veicolo.

Nel bagagliaio sono stati trovati e sequestrati diversi oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi: un set di palle in acciaio del tipo usato per il gioco delle bocce, una sbarra di sollevamento per crick (non necessaria, dato che il veicolo era già dotato dell’attrezzo standard), un artifizio pirotecnico e una bomboletta di vernice spray nera. Tutti questi oggetti sono stati immediatamente sequestrati dagli agenti.

Le accuse e i provvedimenti

I cinque tifosi francesi sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Udine per possesso di oggetti atti ad offendere e violazione della normativa sull’uso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Il Questore, valutando la gravità dei fatti e la potenziale pericolosità delle condotte, ha emesso nei loro confronti un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio su tutto il territorio nazionale (DASPO) della durata di un anno. Il divieto comprende anche le aree di sosta e transito dei tifosi.

Una città blindata e nessun incidente

Nonostante il grande afflusso di tifosi e le premesse poco rassicuranti della mattinata, la giornata si è svolta senza incidenti né in città, costantemente presidiata dalle forze dell’ordine, né allo stadio, dove un altro imponente dispositivo di sicurezza attendeva i supporter più accesi provenienti da Parigi. L’evento si è dunque concluso senza particolari criticità, grazie all’efficace coordinamento tra le diverse forze di polizia impegnate sul territorio.

Venditori abusivi e sequestri di alcolici

Durante la manifestazione, nonostante il divieto assoluto di vendita e consumo di alcolici all’interno dello stadio, sono stati individuati diversi venditori abusivi che operavano in violazione delle prescrizioni imposte. In più occasioni, le forze di polizia hanno richiesto l’intervento della Polizia Locale di Udine, che ha sanzionato amministrativamente 7 cittadini italiani residenti in Campania. A questi ultimi sono state sequestrate oltre 500 bottiglie di birra e sono state comminate multe per circa 2.500 euro ciascuna.

Un evento ad alto rischio gestito con successo

Il successo dell’operazione è stato reso possibile grazie all’impegno di tutto il personale coinvolto nei servizi di ordine pubblico. L’evento, considerato particolarmente delicato anche alla luce di quanto accaduto nell’ultima finale europea a Monaco, presentava rischi elevati per la sicurezza. Tuttavia, la sinergia tra le diverse forze dell’ordine ha permesso di prevenire qualsiasi episodio di violenza o disordine, garantendo lo svolgimento pacifico della manifestazione sportiva.

Il bilancio finale

In conclusione, l’operazione di sicurezza messa in campo a Udine ha portato al sequestro di oggetti pericolosi, alla denuncia di cinque tifosi stranieri, all’emissione di cinque DASPO e al sanzionamento di 7 venditori abusivi. L’evento si è svolto senza incidenti, a testimonianza dell’efficacia delle misure adottate e della professionalità delle forze dell’ordine impegnate sul campo.

