Psg-Tottenham, la Uefa si muove per Gaza con due iniziative "in difesa" dei bambini palestinesi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In occasione della finale di Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham a Udine, la Uefa un paio di iniziative per mandare un messaggio sulla drammatica situazione di Gaza. “Stop killing children, stop killing civilians”, si legge in uno striscione esposto al momento dell’ingresso delle squadre in campo. E per la premiazione finale è stata decisa la presenza di due bambini provenienti propio dall’enclave palestinese.

Lo striscione a inizio partita

Uno striscione è stato messo a centrocampo con le squadre di Psg e Tottenham schierate prima dell’inizio della finale.

La scritta “Stop killing children, stop killing civilians” può di certo essere riferita anche alla guerra in Ucraina e in generale a tutte le guerre. “Un messaggio forte e chiaro”, ha scritto l’account Uefa sui social.

Ma il riferimento più evidente è alla situazione di Gaza, dove solo nelle ultime 24 ore sono state uccise quasi altre 100 persone e dove la situazione di civili, donne e bambini è al collasso da tempo.

Alla cerimonia di apertura, quando è stato esposto lo striscione, hanno preso parte anche nove bambini rifugiati in Italia provenienti da diverse zone di conflitto come Afghanistan, Iraq, Nigeria, Palestina e Ucraina.

Due bambini palestinesi alla premiazione

La Uefa Foundation for Children ha inoltre deciso di portare sul palco della cerimonia di premiazione della Supercoppa due giovani testimoni di speranza: Tala, 12 anni, e Mohamed, 9, entrambi rifugiati provenienti da Gaza.

Tala è una ragazzina palestinese affetta da gravi problemi di salute, ed è stata trasferita a Milano per ricevere cure mediche impossibili da ottenere nella Striscia a causa della guerra e della mancanza di attrezzature adeguate.

Mohamed, invece, ha vissuto la tragedia di perdere entrambi i genitori in un attacco aereo, rimanendo lui stesso gravemente ferito. Oggi vive a Milano insieme alla nonna e continua il suo percorso di riabilitazione.

La Uefa, Salah e il “Pelè palestinese”

Pochi giorni fa la Uefa era stata chiamata in causa direttamente da Momo Salah. L’attaccante egiziano del Liverpool aveva ripostato un post proprio della Uefa in cui veniva riportata la notizia dell’uccisione a Gaza del calciatore Suleiman al-Obeid, noto come “il Pelè palestinese”.

“Diteci come, dove e perché è stato ucciso”, ha scritto Salah, riferendosi al fatto che al-Obeid è stato ucciso dall’esercito israeliano mentre era in fila per il cibo nel sud di Gaza.