Psicoterapeuta dei vip arrestato a Roma, si sarebbe masturbato davanti a una minore: "Frainteso, solo prurito"
Arrestato di nuovo a Roma lo psicoterapeuta dei vip: è accusato di aver compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne
Lo psicoterapeuta 42enne dei vip e dei calciatori è stato arrestato a Roma, con l’accusa di essersi masturbato davanti a una studentessa nei pressi di un istituto scolastico. L’uomo era già stato condannato a un anno e otto mesi per corruzione di minorenni. Successivamente era stato rimesso in libertà. Nelle scorse ore, per lui, sono scattate di nuovo le manette.
- Arrestato di nuovo a Roma lo psicoterapeuta dei vip
- Cosa è emerso dalle indagini
- Il gip ha ritenuto inverosimile la versione dell'indagato
Arrestato di nuovo a Roma lo psicoterapeuta dei vip
Secondo quanto appreso dall’agenzia LaPresse, il 42enne ha parcheggiato la sua Peugeot 208 vicino a una fermata dell’autobus, a pochi metri di distanza da due istituti scolastici. Poi avrebbe compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne.
La Polizia è intervenuta e ha posto il professionista agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza cautelare firmata dal gip.
L’uomo deve ora rispondere dell’accusa di atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla presenza di luoghi abitualmente frequentati da minori.
La sua posizione è ancor più delicata in considerazione della recidiva in quanto in passato era già stato condannato per simili episodi.
Cosa è emerso dalle indagini
Le indagini hanno fatto emergere che lo psicoterapeuta, dopo aver fermato intorno alle 14:30 il proprio veicolo in via Collatina, all’altezza del civico 293, ha atteso l’uscita degli studenti dalle scuole della zona, ossia l’istituto comprensivo “G. Gesmundo” e la scuola media “Salvo D’Acquisto”.
A questo punto, a poca distanza da una studentessa minorenne che stava aspettando il bus alla fermata, avrebbe cominciato a masturbarsi nell’abitacolo.
Nell’ordinanza cautelare di nove pagine, è stato scritto che l’uomo avrebbe fissato la giovane “insistentemente” e “senza mai distogliere lo sguardo”.
La giovane, accortasi di quel che stava accadendo, dopo essersi spaventata avrebbe urlato e rivolto insulti al professionista. La reazione avrebbe spinto quest’ultimo ad allontanarsi.
La studentessa ha sporto denuncia e gli investigatori hanno subito dato il via agli accertamenti per risalire all’identità dell’uomo, che si è poi scoperto essere lo psicoterapeuta dei vip.
Il gip ha ritenuto inverosimile la versione dell’indagato
Durante l’interrogatorio, l’accusato si è difeso affermando che si è verificato un malinteso. In particolare, avrebbe sostenuto di soffrire di una dermatite nella zona genitale, patologia che gli causerebbe intensi pruriti e lo costringerebbe a grattarsi frequentemente.
Secondo il racconto del 42enne, la ragazza avrebbe frainteso la scena, pensando che si stesse masturbando.
La versione del 42enne non è però stata ritenuta veritiera da parte del gip che ha definito la ricostruzione dell’uomo “contraddittoria e inverosimile”.
Nella fattispecie, il giudice ha scritto che la versione fornita dalla vittima e il contesto in cui è avvenuto l’episodio non risultano compatibili con la giustificazione dell’indagato.
Per questo la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Paola Della Monica, ha disposto gli arresti domiciliari.