Psicoterapeuta dei vip arrestato a Roma, si sarebbe masturbato davanti a una minore: "Frainteso, solo prurito"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lo psicoterapeuta 42enne dei vip e dei calciatori è stato arrestato a Roma, con l’accusa di essersi masturbato davanti a una studentessa nei pressi di un istituto scolastico. L’uomo era già stato condannato a un anno e otto mesi per corruzione di minorenni. Successivamente era stato rimesso in libertà. Nelle scorse ore, per lui, sono scattate di nuovo le manette.

Arrestato di nuovo a Roma lo psicoterapeuta dei vip

Secondo quanto appreso dall’agenzia LaPresse, il 42enne ha parcheggiato la sua Peugeot 208 vicino a una fermata dell’autobus, a pochi metri di distanza da due istituti scolastici. Poi avrebbe compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne.

La Polizia è intervenuta e ha posto il professionista agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza cautelare firmata dal gip.

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L’uomo deve ora rispondere dell’accusa di atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla presenza di luoghi abitualmente frequentati da minori.

La sua posizione è ancor più delicata in considerazione della recidiva in quanto in passato era già stato condannato per simili episodi.

Cosa è emerso dalle indagini

Le indagini hanno fatto emergere che lo psicoterapeuta, dopo aver fermato intorno alle 14:30 il proprio veicolo in via Collatina, all’altezza del civico 293, ha atteso l’uscita degli studenti dalle scuole della zona, ossia l’istituto comprensivo “G. Gesmundo” e la scuola media “Salvo D’Acquisto”.

A questo punto, a poca distanza da una studentessa minorenne che stava aspettando il bus alla fermata, avrebbe cominciato a masturbarsi nell’abitacolo.

Nell’ordinanza cautelare di nove pagine, è stato scritto che l’uomo avrebbe fissato la giovane “insistentemente” e “senza mai distogliere lo sguardo”.

La giovane, accortasi di quel che stava accadendo, dopo essersi spaventata avrebbe urlato e rivolto insulti al professionista. La reazione avrebbe spinto quest’ultimo ad allontanarsi.

La studentessa ha sporto denuncia e gli investigatori hanno subito dato il via agli accertamenti per risalire all’identità dell’uomo, che si è poi scoperto essere lo psicoterapeuta dei vip.

Il gip ha ritenuto inverosimile la versione dell’indagato

Durante l’interrogatorio, l’accusato si è difeso affermando che si è verificato un malinteso. In particolare, avrebbe sostenuto di soffrire di una dermatite nella zona genitale, patologia che gli causerebbe intensi pruriti e lo costringerebbe a grattarsi frequentemente.

Secondo il racconto del 42enne, la ragazza avrebbe frainteso la scena, pensando che si stesse masturbando.

La versione del 42enne non è però stata ritenuta veritiera da parte del gip che ha definito la ricostruzione dell’uomo “contraddittoria e inverosimile”.

Nella fattispecie, il giudice ha scritto che la versione fornita dalla vittima e il contesto in cui è avvenuto l’episodio non risultano compatibili con la giustificazione dell’indagato.

Per questo la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Paola Della Monica, ha disposto gli arresti domiciliari.